Brand in Hackschnitzel-Silo in Oberasbach

Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert - Feuer war schnell unter Kontrolle - vor 4 Minuten

OBERASBACH - Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindern: Der Brand in einem Hackschnitzel-Silo in Oberasbach war am Montag schnell unter Kontrolle.

Nachdem Rauch auf dem Firmengelände eines früheren Fensterwerks an der Albrecht-Dürer-Straße in Oberasbach entdeckt worden war, waren diverse Wehren alarmiert worden. Sie konnten aber rasch wieder abziehen, da die Oberasbacher, Altenberger und Rehdorfer Einsatzkräfte alles unter Kontrolle hatten.

Zur Sicherheit wurde eine Brandwache gestellt. Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in ehemaliger Schreinerei: Brand in Oberasbach



bd