Brand in Unterasbach: Flammen schlugen aus Balkon

Kriminalpolizei ermittelt - Experten sprechen von hohem Sachschaden - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Erst brannte der Balkon, dann die Holzverkleidung - und am Ende sogar der Dachstuhl: Ein Brand in Unterasbach forderte in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 22.40 Uhr ging der Alarm ein, dann rückten die Feuerwehren aus Oberasbach und Altenberg aus: Ein Wohnhaus in Unterasbach fing in der Nacht auf Samstag Feuer. Der Brand, der sich vom Balkon über die Holzverkleidung des Anwesens bis ins Dach ausbreitete, konnte laut Polizei "rasch gelöscht werden". Der Schaden ist aber dennoch immens - Experten sprechen derzeit von mindestens 50.000 Euro.

Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, verletzt wurde deshalb niemand. Weil die Feuerwehr weitere Glutnester vermutete, wurde auch ein Teil des Dachstuhls abgetragen. Auch mithilfe einer Wärmebildkamera wurde Schlimmeres verhindert.

Die Hintergründe und die Ursache des Brandes in der Herbststraße sind derzeit noch völlig unklar. Auch deshalb ermittelt jetzt das Fachkommissariat für Brände der Fürther Kriminalpolizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl