Brandheiße Stimmungsgrade im Örtchen Pontypandy

Sehr sympathisch: Der walisische TV-Kinderheld "Feuerwehrmann Sam" in einer originellen Musikshow-Adaption

FÜRTH - Großer Spaß für kleine Feuerwehrmänner: Das Darmstädter Kinder-"Theater auf Tour" präsentierte die bunte Bühnenshow "Feuerwehrmann Sam" in der Stadthalle.

Zum Mitmachen, Mitsingen, Mitschreien: Das „Theater auf Tour“ bringt das Personal der beliebten Trickserie mit verblüffender Liebe zum Detail auf die Bühne. Foto: Foto: Romir



Wer Nachwuchs im Kindergartenalter hat, der hat sicher schon einmal von Sam, dem mutigen Feuerwehrmann gehört. Der Held der BBC-Trickserie sorgt dafür, dass in dem kleinen (und frei erfundenen) walisischen Städtchen Pontypandy immer alles sicher ist – und die Kinder lieben ihn dafür! Das Theater auf Tour aus Darmstadt nahm nun die Herausforderung an, die Serie auf die Bühne zu bringen. Was erst mal gar nicht so einfach ist, sind die Figuren im Fernsehen doch per Hand animierte Puppen (in alten Folgen) beziehungsweise Computertricks. Doch mit ihren knallbunten, lebensgroßen Kostümen mit süßem Kindchenschema sowie mit liebevollen Requisiten und Kulissen schafft die Truppe es, die Illusion zu erzeugen, als seien die Spielzeuge hier wirklich lebendig geworden.

Geheimnisvoller Gast

Das Publikum ist begeistert. Jede Menge kleiner Feuerwehrmänner und auch einige kleine Feuerwehrfrauen singen schon das Titellied aus voller Kehle mit. Die Handlung wiederum ist einfach, aber nicht langweilig: In Pontypandy soll ein Musikfest stattfinden, zu dem ein geheimnisvoller Ehrengast eingeladen ist. Klar, dass der örtliche Frechdachs Norman Pryce und seine Freundin Mandy herausfinden wollen, wer der Überraschungsgast ist – was nicht ohne kleine und größere Pannen abgeht, so dass bald Feuerwehrmann Sam in seinem großen roten Auto anrücken muss.

Da gibt es viel zum Mitmachen, Mitsingen, Schreien und Tanzen – ab dem dritten Lied hält es sowieso die wenigsten Kinder auf den Sitzen, viele laufen in die erste Reihe direkt vor die Bühne. Und auch die Erwachsenen wippen mit den Füßen und freuen sich an der charmanten Unterhaltung, die ganz sanft auch ein paar pädagogische Momente einstreut; etwa wenn Sam ein Lied über die Sicherheit auf der Straße und im Haus singt. Eine schöne Show.

