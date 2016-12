Braucht Fürth mehr Videoüberwachung?

FÜRTH - Datenschützer warnen davor, doch viele Bürger und auch der Städte- und Gemeindebund rufen nach dem Anschlag von Berlin nach mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen. In Fürth gibt es diese bisher gar nicht. Zeit, dass sich das ändert?

Die VAG hat die U-Bahnhöfe – wie hier den Halt Jakobinenstraße – im Blick. Die gespeicherten Aufnahmen allerdings sind alles andere als gut. © Archivfoto: Winckler



Es ist einige Jahre her, dass sich die Fürther Polizei für mehr Videobeobachtung stark machte: Die Furcht vor Terror spielte noch keine Rolle, in jenem April 2008. Es war vielmehr eine brutale Gewalttat im U-Bahn-Verteilergeschoss am Bahnhof, die den damaligen Polizeichef Roman Fertinger für mehr Überwachung plädieren ließ. Im Blick hatte er den Bahnhof und das Rathausumfeld.

Eine Kamera der VAG hatte die Tat aufgezeichnet – dank der Aufnahmen konnte der Angreifer, der seinem Opfer in Kampfsportmanier einen Tritt ins Gesicht versetzt hatte, schnell gefasst werden. Hätte sich die Attacke woanders abgespielt, wäre es schwieriger gewesen. Kameras hat die Polizei in Fürth nämlich bis heute nicht installiert; bei der Aufklärung von Delikten ist sie auf private Videoaufnahmen aus Geschäften, Banken oder eben von der VAG angewiesen.

Während die Polizei in Nürnberg seit Jahren Brennpunkte – Plärrer, Bahnhofsbereich und Königstorpassage – beobachtet, sind die strengen Voraussetzungen für eine Überwachung in Fürth nicht erfüllt: Erlaubt seien Aufnahmen an Kriminalitätsschwerpunkten, dort, wo man über einen gewissen Zeitraum eine Häufung von schweren Straftaten feststellt, erklärt Polizeisprecher Robert Sandmann auf FN-Nachfrage. Regelmäßig werde überprüft, ob die Fallzahlen den Einsatz der Technik noch rechtfertigen.

Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen allerdings ist inzwischen so erschüttert, dass ihnen die Vorgaben nicht mehr zeitgemäß erscheinen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben sich nach dem Anschlag von Berlin 60 Prozent der Teilnehmer für eine stärkere Videoüberwachung öffentlicher Plätze ausgesprochen. Zeitgleich forderte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, eine Lockerung der strikten Datenschutzvorgaben. Dem Schutz der Allgemeinheit sei hier Vorrang einzuräumen. Auch Innenminister Thomas De Maizière will die Videoüberwachung erleichtern.

„Das darf kein Tabu sein“

Nachvollziehbar findet die Entwicklung Fürths Ordnungsamtsleiter Hans-Peter Kürzdörfer. Die Diskussion darüber sei unerlässlich: „Das darf kein Tabu sein, man muss darüber reden.“

Er persönlich würde sich als Bürger an Kameras auf öffentlichen Plätzen nicht stören, sagt er auf Nachfrage, „wenn man weiß, dass man gefilmt wird“. Beim U-Bahn-Fahren lebe man doch auch damit: „Da ist man auch froh, wenn alle wissen, ich kann mir nicht alles erlauben.“

Die Kameras könnten ein „Mosaikstein“ sein, um Gewaltakte zu verhindern oder aufzuklären, meint der Amtschef und erinnert an den jüngsten Fall: Ohne Aufnahmen, vermutet er, hätten sich die Jugendlichen, die in Berlin versuchten, einen Obdachlosen anzuzünden, wohl nicht gestellt.

"Die Bedrohung ist näher gekommen"

Kürzdörfer stellt klar: Einen gläsernen Bürger wünscht auch er sich nicht, Eingriffe in persönliche Freiheiten seien weitgehend zu vermeiden, flächendeckendes Filmen in den Innenstädten wäre falsch. Doch sollte die Polizei tätig werden können, wo es nötig erscheint. Sein Eindruck: „Die Bürger sind offenbar bereit, mehr Kameras zu akzeptieren, weil die Bedrohung nähergekommen ist.“

Fürths heutiger Polizeichef Peter Messing zeigt sich bei dem Thema eher vorsichtig: „Die Frage ist, wo setz’ ich die Grenzen?“ Er denkt etwa an die Explosion der Baustellentoilette in der Waldstraße: „Hätten wir Aufnahmen, würden wir uns leichter tun.“ Aber Kameras an jeder Ecke zu haben, sei auch keine schöne Vorstellung. „Ich will auch keinen Überwachungsstaat.“ Mehr Kameras allein, gibt unterdessen Polizeisprecher Sandmann zu bedenken, würden noch nicht mehr Sicherheit schaffen: Sie müssten auch alle betreut werden, damit im Notfall sofort eingegriffen werden könnte. „Da braucht es ein Gesamtkonzept.“

Einig ist er sich mit Messing darin, dass es wichtig sei, die Videoüberwachung dort, wo es sie gibt, qualitativ zu verbessern. Die Aufzeichnungen der VAG etwa werden beim Speichern so grobkörnig, dass es teils nicht mehr möglich ist, Menschen zu identifizieren. Im neuen Jahr will Nürnberg nachrüsten.

