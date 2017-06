Brautschleier made in Wilhermsdorf

Hochzeiten einst und heute: Heimatverein präsentiert Ausstellung zur Pfingstkärwa

WILHERMSDORF - Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten Bräute sogar mit Brautschleiern aus Wilhermsdorfer Produktion ihre Gesichter verhüllen: Entsprechende gestickte Stoffstücke sind Teil der Ausstellung "Hochzeiten einst und heute". Sie ist an den Pfingstfeiertagen im Heimatvereinshaus der Zenngrundgemeinde (am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, und am Montag von 13 bis 17 Uhr) zu sehen.

Auch ein Ringkissen fehlt in der Ausstellung nicht. © Foto: Wraneschitz



Mit einem Besuch können Gäste auch der Lautstärke der Pfingstkärwa ein wenig entfliehen: Direkt nebenan am Festplatz beim Bahnhof Mitte steppt dann bereits seit Freitag, 2. Juni, und noch bis Dienstag, 6. Juni, der Bär. Mit Festzelt und Kärwamusik, mit vielen Schaustellern, Fahrgeschäften und Getränke- sowie Essensspezialitäten ist für Unterhaltung gesorgt. Dass das Festbier der Brauerei Hofmann aus Pahres mundet, konnten örtliche Honoratioren ausgiebig testen.

Der Gang durch die Vereinshaustür ist ein Schritt in die Vergangenheit: Waren nicht auch bei der eigenen Hochzeit der Tisch im Wohnzimmer gedeckt, und die ganzen Stühle aus dem Haus und von den Nachbarn zusammengesucht worden? Hatte die Braut einst ebenfalls eine wunderschöne Brautkrone im Haar? Aber auch ans Moderne haben sich die Ausstellungsmacher gewagt: So sind Bilder von Wilhermsdorfer Brautpaaren zu bestaunen, die sich in fremden Metropolen das Ja-Wort gaben. Eines der Paare: die Vizechefin des Heimatvereins nebst Angetrautem.

Dass sich die Ehe über die Zeit verändert hat, merkt man auch daran: Früher musste, heute darf man heiraten. Einst gab allein der Mann der Familie den Namen, heute ist der flexibel. Doch eines ist geblieben, ist man sich beim Heimatverein sicher: "Die Hochzeit ist ein besonderes Ereignis für Braut, Bräutigam sowie die unmittelbar und mittelbar betroffene Verwandtschaft."

