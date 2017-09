Am Freitagmorgen fuhr ein Schulbus mit sieben Kindern auf dem Weg nach Lohe über den Bahnübergang Laubendorf. Dabei übersah der Busfahrer den heranfahrenden Zug. Die Fahrzeuge kollidierten. Drei Kinder trugen leichte Verletzungen davon, vier Schüler im Alter zwischen acht und zehn Jahren und der Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Bahnstrecke von Siegelsdorf nach Wilhermsdorf war bis zum Mittag gesperrt.

Erster Schultag für über 1000 Jungen und Mädchen in Fürth: Die Aufregeung war für viele mindestens so groß wie die Schultüten, die sie unterm Arm ins Schulhaus trugen...

Pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfes machte Theodor zu Guttenberg am Sonntag mit Wirtschaftsminister Schmidt in der Fürther Stadthalle Station. In einer Talkrunde nahm Guttenberg das Publikum mit auf eine Reise um die Welt. Thema waren vor allem die weltpolitischen Herausforderungen für Deutschland.