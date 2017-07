"Bullenfreie Zone" und "Heil Merkel": Graffitiserie in Stein

Mindestens 13 Gebäude wurden mit roter und schwarzer Farbe besprüht - vor 54 Minuten

STEIN - Unter anderem mit den Wortfetzen "Bullenfreie Zone" und "Ami go home" haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Grafitti im Stadtgebiet Stein angebracht. Da die Tat politisch motiviert war, hat sich jetzt zusätzlich die Kripo eingeschaltet.

Gegen 3 Uhr meldete der Sicherheitsdienst einer ortsansässigen Firma, dass ein Gebäude in der Mühlstraße mit Graffiti besprüht wurde. In diesem Zusammenhang mussten die Beamten der Polizeiinspektion Stein jedoch feststellen, dass im nordöstlichen Stadtgebiet insgesamt mindestens 13 Gebäude mit zahlreichen Schmierereien in roter und schwarzer Farbe besprüht wurden.

"Ami go home", "Fuck Nato", "Heil Merkel"oder "Bullenfreie Zone", waren nur einige der Wortfetzen, die die Polizei vor Ort vorfinden musste. Bislang sind Graffiti in folgenden Straßen bekannt: Mühlstraße, Kirchenweg, Schützenstraße, Bergstraße, Hauptstraße, Mecklenburger Platz und Martin-Luther-Platz.

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei in Fürth hat die Ermittungen übernommen. Hinweise in Bezug auf die aktuelle Graffitiserie nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

