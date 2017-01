Burger statt Pralinen: "Burgerheart" kommt nach Fürth

FÜRTH - Der nächste Neuzugang für die Fürther Gastronomieszene kündigt sich an: Die Restaurantkette "Burgerheart" will in die Innenstadt ziehen - genauer: in die Räume, in denen vor Jahren "Sausalitos" und dann das "Friedrichs" zu finden waren.

Burger und BBQ will die Gastro-Kette Burgerheart bald auch in Fürth servieren. © FN



Eine eigene Facebook-Seite für die Fürther Filiale hat das Unternehmen bereits eingerichtet, dort will man den neuen Kunden schon mal Appetit machen auf Burger, Veggie-Burger und BBQ. "Der Countdown läuft, Fürth", heißt es auf der Seite.

Demnach hat sich die Burger-Kette entschieden, die Räume in der Friedrichstraße 7 zu beziehen, die zurzeit leer stehen. Elf Jahre lang hatte dort die Gastro-Kette "Sausalitos" einen Ableger - bis März 2012. Anschließend waren die 500 Quadratmeter im Erdgeschoss und der dazugehörige Biergarten verwaist, bis 2014 nach einer umfassenden Sanierung die Gaststätte "Friedrichs" eröffnete, zu der auch ein Verkaufsbereich mit Pralinen gehörte. Mitte September schloss das "Friedrichs". Die Inhaberin - aus der Familie, die unter dem Namen „Confiserie Lauenstein“ Pralinen und Schokolade herstellt - ist inzwischen mit einem Laden in der Fußgängerzone zu finden.

Dass man in „ernsthaften“ und „sehr weit fortgeschrittenen“ Verhandlungen mit einem Nachfolger stehe, hatte Wirtschaftsreferent Horst Müller bereits im Oktober auf FN-Nachfrage gesagt. Auch Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann sprach jüngst beim Blick auf mehrere leer stehende Lokale in Fürth von weitgediehenen Bemühungen, die Friedrichstraße 7 wieder mit Leben zu füllen.

Eröffnung voraussichtlich im Frühjahr

Der Facebook-Seite "Burgerheart Fürth" ist nun zu entnehmen, dass die Filiale "voraussichtlich im Frühjahr" eröffnet werden soll. Ihren Ursprung hat die expandierende Kette übrigens in Würzburg, dort wurde 2013 der erste Laden eröffnet. Inzwischen hat sie sieben Standorte in Deutschland, darunter Wertheim, Leipzig und Bamberg. Neben Fürth sind laut der Unternehmens-Homepage zwei weitere Filialen in Ulm und Düsseldorf in Planung.

Überzeugen will das Unternehmen mit einem "urbanen Burger-Konzept", wie es auf der Internetseite heißt, bei der Einrichtung setze man auf "einen zeitgemäßen Vintage-Industrielook". Es ist die zweite Restaurant-Kette, die es zurzeit ins Fürther Zentrum zieht: Einen Steinwurf weiter, im ehemaligen Commerzbank-Gebäude, wird nach dessen Modernisierung die Pizza-Kette "L'Osteria" loslegen. Burger-Konkurrenz findet sich in der Erlanger Straße, wo im "Burger n' Friends" seit November fünf Freunde nicht nur Burger servieren.

Nichts zu hören ist unterdessen von McDonald's, die 2012 nach fast 37 Jahren ihre Filiale im Park-Hotel schlossen, um Platz zu machen für die Neue Mitte, und die zumindest anfangs Interesse bekundeten, eines Tages ins Zentrum zurückzukehren...

