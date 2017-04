Burgerheart schmeißt in Fürth den Grill an

Filiale eröffnet diesen Samstag — 160 Sitzplätze innen, 180 im Biergarten - vor 11 Minuten

FÜRTH - Burger-Freunde in Fürth haben diesem Termin entgegengefiebert: Am Samstagabend eröffnet in der Friedrichstraße das neue "Burgerheart".

Bis zur Eröffnung am Samstag gibt es im Burgerheart Fürth noch einiges zu tun. © Winckler



Nach wochenlangem Umbau bietet die jüngste Filiale der Würzburger Kette in dem denkmalgeschützten Gebäude rund 160 Sitzplätze sowie weitere 180 im großzügigen Biergarten im Hinterhof. Im Innern will das Unternehmen laut Pressemitteilung ein modernes und gleichermaßen gemütliches Ambiente schaffen: Raue Wände im Industrie-Look stehen im Kontrast zu warmen Farben und Eichenholztischen.

Bei den Speisen wirbt der Burger-Brater mit "Premiumfleisch, selbstgebackenen Brötchen, hausgemachten Saucen und wechselnden saisonalen Angeboten". Burgerheart wurde 2013 in Würzburg gegründet und ist bislang neben dem Stammhaus an sechs weiteren Standorten vertreten: Wertheim Village, Pforzheim, Heilbronn, Dresden, Leipzig und Bamberg.

Ab Samstag zählt auch Fürth dazu. Eröffnung ist ab 19 Uhr bei freier Platzwahl. Reservierungen nimmt Burgerheart frühestens für den Sonntag entgegen. Geschäftsführerin in Fürth ist die gelernte Restaurantfachfrau Theresa Wetz aus dem Landkreis Neustadt/Aisch.

ja