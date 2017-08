Bürgerverein Nord: Einig im Widerstand und immer familiär

Gewerbepark, Höffner, S-Bahn: Der Zusammenschluss in Fürth stemmte sich gegen etliche Großprojekte, jetzt feiert er Jubiläum - vor 43 Minuten

FÜRTH - Im Jahr 1992 drangen erste Gerüchte an die Öffentlichkeit: Die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen planen einen gemeinsamen Gewerbepark im Knoblauchsland. Als Anwohner und Landwirte unmittelbar davon betroffen wären die Bürger von Steinach und Herboldshof gewesen. Um ihre Interessen gezielter artikulieren zu können, gründeten sie den Bürgerverein Fürth Nord. Heuer wird der 25. Geburtstag begangen.

Der Bau des Möbelriesen Höffner im Knoblauchsland wurde für den Bürgerverein 2013 zur großen Herausforderung. © Horst Linke



Gewerbepark, Ikea, Höffner, S-Bahn-Verschwenk: Gleich eine ganze Reihe von Großprojekten wurden im Fürther Norden geplant, verworfen, realisiert – oder sollen noch kommen. Grund für den Bürgerverein, auf seine Geschichte mit einer Festschrift zurückzublicken – selbst wenn beileibe nicht alles verhindert werden konnte, gegen das man sich stemmte.

"Auch wenn die großen Schlachten mittlerweile in weiten Teilen geschlagen (und verloren) sind, ist unser Bürgerverein nicht obsolet geworden", schreibt Peter Ellguth, der Vereinsvorsitzende, darin. Allein die Möglichkeit, die Anliegen Einzelner aufzunehmen und mit gemeinsamer Stimme zu vertreten, rechtfertige ein weiteres Engagement. "Es fühlt sich einfach besser an, wenn man mit Gleichgesinnten versucht, etwas zu bewegen und Einfluss zu nehmen", so Ellguth und ist sicher: "Das nächste Großprojekt, zu dem der Verein Stellung beziehen muss, kommt bestimmt."

Reihen geschlossen

Als Gründungsmitglied von Beginn an dabei war Werner Rosenberger. Heute ist der 76-Jährige als Schriftführer Teil der Vorstandschaft. "Der Verein hatte immer etwas Familiäres", erzählt er. Nicht nur, weil der Frauenanteil "auf jeden Fall höher als in der Politik oder der Industrie ist", sondern weil von den geplanten Projekten stets auch alteingesessene Landwirtsfamilien betroffen waren, die ihre Felder rund um Steinach und Herboldshof teils seit Generationen bewirtschafteten. Mit der Vereinsgründung sollten die Reihen aller Betroffenen geschlossen werden.

Zwar wurde der gemeinsame Gewerbepark der Städte nie verwirklicht, da nach dem Abzug der US-Armee Mitte der 90er Jahre auf einmal andernorts in Fürth große Flächen frei waren. Doch bereits Ende 1999 wurden Pläne publik, neben dem Frankenschnellweg ein Einkaufszentrum mit Höffner, Ikea und Kibek zu bauen.

Der Verein sah gewachsene Strukturen und die Tradition des kleinen Dorfs Herboldshof bedroht, wie sie auf dieser alten Postkarte zum Ausdruck kommt. © Repro: Bürgerverein Nord



Mit Einzelhändlern und Naturschützern gründet der Verein daraufhin die "Aktionsgemeinschaft zum Schutz der Fürther Innenstadt und des Knoblauchslandes". Genützt hat der Widerstand trotz aller Warnungen vor drohendem Verkehrschaos und versiegelten Feldern wenig. Bekanntlich grüßt das große Möbelzentrum seit bald vier Jahren mit Macht über die vielbefahrene A 73 hinüber nach Herboldshof.

Vergeblich sei das Engagement trotzdem nicht gewesen, findet Rosenberger: "Wir haben immer versucht im Gespräch zu bleiben und dabei die Emotionen herauszuhalten." Auch das eine wichtige Erkenntnis: Mit Gefühlen komme man bei der Verwaltung erst recht nicht weiter. "Unsere Hauptaufgabe bleibt es, Menschen für derartige Projekte zu sensibilisieren, die sich sonst nicht für ihr Umfeld interessieren", meint Rosenberger.

Mit dem nach wie vor von der Deutschen Bahn geplanten S-Bahn-Schwenk durchs Knoblauchsland droht ein weiteres Großvorhaben vor der Tür. Immerhin habe man dieses Mal die Mehrheit der kommunalen Politik auf seiner Seite.

Als reines "Abwehrbündnis" möchte sich der Verein allerdings auch nicht verstanden wissen. Gemeinsam mit den örtlichen Jugendfeuerwehren hat man Ruhebänke errichtet, außerdem sammelt man einmal im Jahr Abfall aus den Fluren rund um Steinach und Herboldshof. "Eine schöne gemeinschaftliche Sache", sei das, sagt Rosenberger. Und eines werde der Verein bestimmt nie sein: ein Heimat- und Trachtenverein.

ARMIN LEBERZAMMER