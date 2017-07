Burgtreiben wie weiland bei den Zollern

Verein "Nürnberg 1474" inszenierte in der Cadolzburg ein kleines Heerlager mit Markt - vor 53 Minuten

CADOLZBURG - Am Wochenende wurde auf der Cadolzburg Geschichte lebendig. Mitglieder und Freunde des Vereins "Nürnberg 1474" verwandelten die Vorburg in ein kleines Heerlager mit Landsknechten, Handwerkern und Feldküche.

Wie trägt man eine Hellebarde? Über die rechte oder linke Schulter? Ganz einig ist sich die Truppe unter Hauptmann Harald Maußner darüber nicht. "Vielleicht sollten wir demokratisch abstimmen", meint ein harnischbewehrter Witzbold. Ein Prozedere wie es im ausgehenden Mittelalter, das die Gruppe ja nachstellen möchte, allerdings sicherlich keine Anwendung fand.

Überhaupt ist der Hauptmann mit seiner Truppe recht nachsichtig. Kein harter Drill, eher geduldiges Einüben ist angesagt. "Mehr als acht Befehle waren nicht notwendig, um so einen Hellebardenblock durch die Schlacht zu führen", erklärt Maußner, der sein Hobby auch als ernsthaften Beitrag zur Forschung verstanden wissen möchte. Eine Erkenntnis aus vielen Jahren im "Nürnberger Aufgebot": Fällt der Block im Kampf auseinander, gibt es für den einzelnen kaum Aussicht auf Entkommen.

Deutlich weniger martialisch geht es am Rande des Exerzierplatzes zu. Hier steht Zelt an Zelt und Kunsthandwerker präsentieren ihr Geschick wie zu Zeiten des 15. Jahrhunderts. Ein Lederscheidenmacher zeigt, wie die Schutzbezüge für Schwerter oder wertvolles Besteck hergestellt werden. Ein Holzschnitzer fertigt Kästchen und Bilderrahmen und ein Kleidermacher näht Mäntel aus grobem Stoff. Musiker und Schreiber geben Zeugnis über damalige Kulturformen ab.

"Die Gesellschaft war eine ganz andere als heute und das macht das Spätmittelalter so spannend", begründet Lena Pechar ihre Faszination für die Vergangenheit. Eine Zeit ausgeprägter Hierarchien, feudaler Herrschaftsstrukturen und tiefer Religiosität sei die Zeit vor der Reformation gewesen. "Und trotzdem sind wir und unsere moderne Gesellschaft daraus entstanden", sagt die 32-jährige Vorsitzende von Nürnberg 1474.

Wenn sich deren rund 35 Mitglieder mit anderen befreundeten Aufgeboten treffen, könne man nicht nur einem Hobby, sondern Dutzenden frönen – eben weil sich jeder auf etwas anderes spezialisiert hat und die übrigen an seinem Wissen teilhaben lässt.

