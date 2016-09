Ein auf einem Ceranfeld abgestellter Teller löste am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Fürth aus. Die Einsatzkräfte gelangten über eine Drehleiter in die betreffende Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flurstraße. Ein zweiter Löschtrupp stieß über das Treppenhaus vor.