Busreisen: Infra gibt Gas

Mit dem neuen Fahrzeug geht es dieses Jahr zu 20 Ausflugszielen - vor 26 Minuten

FÜRTH - Die Verkehrssparte der infra bietet auch in diesem Jahr einige Tagesausflüge an – hinter das Steuer des Reisebusses klemmt sich dann nicht selten der Betriebsleiter persönlich. Klaus Dieregsweiler hat dafür viele gute Gründe, einer davon ist: Spaß.

Klaus Dieregsweiler mit dem ersten Reisebus der infra. Inzwischen hat ihn das Unternehmen gegen ein noch moderneres Fahrzeug getauscht. © Archivfoto: Hans Winckler



Klaus Dieregsweiler mit dem ersten Reisebus der infra. Inzwischen hat ihn das Unternehmen gegen ein noch moderneres Fahrzeug getauscht. Foto: Archivfoto: Hans Winckler



430 PS unter der Haube machen Klaus Dieregsweiler so richtig Laune. Porsche? Bugatti? Lamborghini? Falsch. Dieregsweiler mag ganz andere Schlitten. Reisebusse zum Beispiel. „Je größer, desto besser“, sagt er.

Die Leidenschaft für dicke Brummer liegt dem 50-Jährigen im Blut, schon der Opa betrieb eine Spedition. Außerdem: Zu seinem Job als Chef der Verkehrssparte der infra Fürth gehört es, die Busflotte regelmäßig zu erneuern. „Ich kaufe unseren Leuten nichts, was ich nicht selbst gefahren habe“, sagt er. „Ich muss doch erklären können, warum ich mich für diese oder jene Ausstattung entschieden habe.“

Faible für Modellbahnen

Bei seinem Arbeitgeber hat er eine weitere Nische geschaffen, um seinem PS-starken Hobby zu frönen: Auch in diesem Jahr bietet das kommunale Verkehrsunternehmen 20 Sonderfahrten an – etwa zur Weinwanderung nach Dettelbach, zur Modellbahn-Messe in Sinsheim oder zur Radtour an den Chiemsee. So oft wie möglich will sich Klaus Dieregsweiler selbst ans Steuer des Busses setzen. Er mache das, sagt er, in seiner Freizeit.

Wenn er knapp 50 Fahrgäste nach Dresden zur Messe „Erlebnis Modellbahn“ schippert, verbindet er das Angenehme mit dem Nützlichen: Dieregsweiler liebt Modelleisenbahnen. „Irgendwann dachte ich mir, es ist doch egal, ob ich da allein oder zu zweit oder sogar mit 40 Gleichgesinnten hinfahre.“

Vor etwas mehr als zehn Jahren begann die infra unter seiner Führung damit, die ersten Tagesreisen anzubieten; zum Einsatz kamen Linienbusse mit besseren Sitzen, Klimaanlage und DVD-Spieler. Ende 2011 schaffte man sich einen komfortablen Reisebus an: mit 49 Liegesitzen, Bildschirmen, Bordküche und WC.

Platz für 44 Fahrräder bietet ein Anhänger. Das Radeln ist Dieregsweilers nächste große Leidenschaft. 6000 bis 8000 Kilometer spult er jedes Jahr auf dem Sattel ab. Folgerichtig bietet die infra auch Radtouren an, geführt und betreut – natürlich – vom Betriebsleiter persönlich. Längst gibt es eine treue Schar von Stammkunden, die Fahrten, heißt es, seien gut ausgelastet.

Das Angebot wurde über die Jahre langsam, aber stetig ausgebaut. 2017 kommen weitere Ausflüge hinzu, jeweils einer für die vier Rubriken: Modell- und Eisenbahn-Events, Radtouren, Weinfahrten sowie Freizeitparks und Weihnachtsmärkte. Vor wenigen Monaten wurde der 2011 geleaste Reisebus gegen ein neueres Modell getauscht, das 430 PS auf die Straße bringt und modernste Technik an Bord hat. Hinzu kommt bald ein Sprinter, ein Mittelding aus Reise- und Linienbus mit 19 Plätzen. Grenzenlos wachsen wird das Geschäftsmodell der Sonderfahrten nicht.

Der Grund: Die infra will ihren Partnern – im täglichen Linienverkehr fahren für sie einige mittelständische Reiseunternehmen – nicht das Geschäft wegnehmen. Deshalb habe man sich für die Sonderfahrten auch besondere Ziele ausgesucht – Nischen, die sonst niemand besetze. Und: Damit der neue Reisebus nicht nutzlos an der Leyher Straße herumsteht, können ihn die privaten Unternehmer mieten und auf diese Weise eigene Engpässe abfedern, ohne gleich ein zusätzliches Fahrzeug kaufen zu müssen.

Pluspunkte sammeln

Ums große Geld geht es der infra mit ihren Sonderfahren nicht. Natürlich wolle man – anders als beim chronisch defizitären Linienbetrieb – nicht draufzahlen. Im Fokus steht für Dieregsweiler aber etwas anderes: sein Unternehmen einmal von einer anderen Seite zu zeigen und nebenbei den einen oder anderen Pluspunkt zu sammeln.

Manchmal, so der Betriebsleiter, nutzen Fahrgäste die Ausflüge, um bei ihm Kritik am Linienbetrieb zu üben: an verspäteten Bussen zum Beispiel oder an den Ticketpreisen. Auf dem Weg zu einer Modellbahn-Messe oder auf dem Fahrradsattel hat Dieregsweiler in entspannter Atmosphäre genügend Zeit, zu begründen, woran es manchmal hapert. „Danach“, sagt er, „haben die meisten mehr Verständnis für uns.“

www.stadtverkehr-fuerth.de/informationen/sonderfahrten.html

JOHANNES ALLES