Busunglück prägt Ammerndorfs Neujahrsempfang

Gemeinde dankt den vielen lokalen Helfern — Kluge Köpf geehrt - vor 1 Stunde

AMMERNDORF - Es hat den Ort erschüttert, die Ammerndorfer aber auch zusammengeschweißt: Das schwere Busunglück im vergangenen November prägte nun auch den traditionellen Neujahrsempfang des Heimat- und Gartenbauvereins und der Kommune im Bürgerhaus.

Den ehrenamtlichen Helfern beim Busunglück dankte auch Landrat Dießl (re.). Foto: Foto: Barthelmes



Bürgermeister Alexander Fritz lobte die zahlreichen lokalen Helfer, die in kürzester Zeit am Unglücksort erschienen waren, für ihren "super Job". Gewürdigt wurden die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungswache des Roten Kreuzes und die Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Freuen können sich die drei Einrichtungen über einen finanziellen Zuschuss von jeweils 600 Euro.

Bei einem kostenlosen Adventskonzert des Sängerkreises gemeinsam mit dem Posaunenchor waren Spenden in Höhe von 900 Euro zusammengekommen. Der Gemeinderat hatte in seiner Weihnachtssitzung kurzerhand die Summe verdoppelt.

Dass es an jenem Tag nicht zu Todesfällen kam, machte Landrat Matthias Dießl an einigen günstigen Umständen fest. Unter anderem habe "perfektes Wetter" bei dem Einsatz geherrscht, zudem sei in der Straßenmeisterei kurze Zeit vorher ein Erste-Hilfe-Kurs abgehalten worden.

In seinem Rückblick erwähnte Rathauschef Fritz besonders das rund zwei Millionen Euro teure Gebäude auf dem ehemaligen Lenz-Areal mit sechs Sozialwohnungen. In den nächsten Monaten soll das Haus fertiggestellt und bezugsfertig sein. Sehr gut kommt das neue "Ammerndorfer Mobil" an, ein Kleinbus gespendet von der Raiffeisenbank Biberttal, mit dem hilfsbedürftige Bürger dank der guten Organisation des Seniorenbeirats durch ehrenamtliche Fahrer wichtige Termine wahrnehmen können.

Eisdiele in Aussicht

Im laufenden Jahr wird die Kommune vor allem die Digitalisierung beschäftigen. Derzeit, so Fritz, würden die Verträge mit der Deutschen Glasfaser geprüft. Fortschritte sind auch bei der ehemaligen Gaststätte Feiertag zu verzeichnen. Das Gebäude soll an einen Interessenten verkauft werden, der dort eine Eisdiele samt Speiseeisproduktion einrichten möchte.

Besonders geehrt wurden zudem die Schülerinnen Lydia Schmidt vom Gymnasium Stein und Emma Söhnlein von der Mittelschule in Cadolzburg, die jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,6 abschließen konnten.

