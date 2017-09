Busverkehr in Fürth soll sauberer werden

FÜRTH - Die Abgasdiskussion hat nun auch den Fürther Verkehrsbetrieb Infra eingeholt. Denn öffentliche Verkehrsmittel sind zwar die Alternative zum Individualverkehr - doch auch Busse stoßen Schadstoffe aus.

Schon seit 2013 werden im Busbetriebshof an der Leyher Straße neue Fahrzeuge nur noch mit Motoren angeschafft, die der höchsten Norm, Euro 6, Rechnung tragen. Daneben setzt man auf flexiblen Einsatz von Gespannbussen. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Der Einsatz für saubere Luft gehört für Verkehrsbetriebschef Klaus Dieregsweiler zum Alltagsgeschäft. Als vom Dieselskandal noch keine Rede war, wurde in Fürth schon damit begonnen, möglichst saubere Fahrzeuge zu erwerben. "Seit 2013 werden nur noch neue Busse angeschafft, die die Euro 6-Norm erfüllen", sagt Dieregsweiler auf FN-Anfrage. Insgesamt 58 Fahrzeuge zählt die infra-Flotte. Darüber hinaus sind 18 Busse von Privatunternehmen im Einsatz, um den Fahrplan erfüllen zu können.

Reagieren, wenn weniger Fahrgäste einsteigen

17 der infra Busse tragen bereits der Euro 6-Norm Rechnung. Vier sollen bei Ersatzbeschaffungen heuer noch hinzukommen. Doch Dieregsweiler klammert sich nicht nur an Normen. Vielmehr setzt er auch auf alternative Konzepte. Ein Schwerpunkt seiner Strategie liegt auf Gespannen. Im Gegensatz zu den dauerhaft verbundenen Gelenkbussen lässt sich bei diesen Modellen der Anhänger in Zeiten schwacher Fahrgastfrequenz einfach abkoppeln.

"Das spart schließlich auch Treibstoff und sorgt für weniger Abgase", erläutert der Verkehrsmanager. Drei solcher Gespanne hatte die infra bisher im Einsatz, heuer ist ein Ausbau auf sieben Fahrzeuge geplant. Zwei zusätzliche stehen bereits zur Verfügung, die beiden anderen sollen bis Jahresende oder spätestens Anfang 2018 in Betrieb genommen werden.

Bald auch mit Strom

Große Hoffnungen setzt Klaus Dieregsweiler daneben auf das Debüt eines Busses mit Elektroantrieb, der ebenfalls noch in diesem Jahr den Fuhrpark an der Leyher Straße bereichern soll. Zum regulären Einsatz kommen kann er aber nach Dieregsweilers Einschätzung erst nach einer ausgiebigen Probephase – voraussichtlich im Frühjahr 2018. Wenn die Premiere Erfolg hat, steht die Anschaffung weiterer E-Busse zur Debatte. Dies auch deshalb, weil dafür Zuschüsse vom Umweltministerium abgerufen werden können.

Doch nicht nur auf möglichst umweltfreundliche Busse setzt Dieregsweiler. Sein Blick reicht über den Tellerrand. "Es sind noch einige Ideen in der Pipeline", sagt er. Verraten will er nur so viel, dass er dabei eine "vernetzte Mobilität" im Blick hat. Abo-Kunden sollen kostenlos Car-Sharing-Angebote und Leihfahrräder in Anspruch nehmen können.

