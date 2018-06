Am Samstag und Sonntag findet auf der Hardhöhe in Fürth das alljährliche Sommerfest statt. Die Kinder stellten bereits am Samstag ihren Kinder-Kirchweihbaum auf. Zudem wurde das zehnjährige Bestehen der humanistischen Grundschule und des Seniorenzentrums Fronmüller gefeiert. Die Lebenshilfe Fürth feierte sogar schon ihr 50-jähriges Bestehen.