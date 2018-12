Cadolzburg: Auto brannte lichterloh

Ursache noch unklar - Freiwillige Feuerwehr rasch vor Ort - vor 55 Minuten

CADOLZBURG - Am frühen Samstagmorgen ist in Cadolzburg aus ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Gegen 5.15 Uhr schlugen Anwohner Alarm, weil der in der Ostlandstraße geparkte Wagen in Flammen stand.

Die Freiwillige Feuerwehr Cadolzburg war schnell vor Ort ein und löschte das Feuer. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt oder etwas beobachtet haben, das mit dem Unglück in Verbindung stehen könnte, werden gebeten, sich mit der Zirndorfer Polizei unter der Telefonnummer (0911) 96 92 70 in Verbindung zu setzen.