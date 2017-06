Cadolzburg: Burgerlebnismuseum feierlich eröffnet

Auf den Staatsakt folgt am Samstag der Tag der offenen Tür - vor 32 Minuten

CADOLZBURG - Darauf haben die Cadolzburger Jahre, nein Jahrzehnte gewartet: Die Hohenzollernveste ist wiederaufgebaut und öffnet als Burgerlebnismuseum ihre Tore.

Mit einem festlichen Staatsempfang wurde das neue Erlebnismuseum "Herrschaftszeiten" in der wiederaufgebauten Cadolzburg feierlich eröffnet. © Hans-Joachim Winckler



Mit einem festlichen Staatsempfang wurde das neue Erlebnismuseum "Herrschaftszeiten" in der wiederaufgebauten Cadolzburg feierlich eröffnet. Foto: Hans-Joachim Winckler



Bei dem Staatsakt, mit dem Heimat- und Finanzminister Markus Söder am heutigen Freitag den Abschluss der über 40 Jahre währenden Sanierungsarbeiten der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ausgebrannten Veste feierte, versetzte nicht nur die zeitgleich an den Start gegangene Ausstellung „HerrschaftsZeiten“ zurück ins Spätmittelalter: Zur offiziellen Eröffnung war Prominenz aus Politik, Kultur und Wissenschaft geladen, die Bevölkerung wird erst beim heutigen Tag der offenen Tür von 9 bis 20 Uhr (bei freiem Eintritt) eingelassen. Dann haben die Cadolzburger „ihre Burg“ nach drei Jahren, die der finale Ausbau in Anspruch nahm, wieder.

Begleitet war die Wiedereröffnung mit rund 300 geladenen Gästen von einem Medienauflauf, wie ihn der Landkreis Fürth wohl noch nicht erlebt hat. Was dem Anlass gerecht werden dürfte: Nach Einschätzung von Söder ist in der Cadolzburg ein deutschlandweit einmaliges Museum entstanden, das über eine eindrucksvolle Inszenierung moderner Medien Tradition und Fortschritt verbindet.

Bilderstrecke zum Thema Herrschaftszeiten! Burgerlebnismuseum in Cadolzburg eröffnet Mit einem festlichen Staatsempfang wurde das neue Erlebnismuseum "Herrschaftszeiten" in der wiederaufgebauten Cadolzburg feierlich eröffnet. Dort erfahren Besucher die Welt des Mittelalters mit allen Sinnen.



Im Erlebnismuseum kann nicht nur die Geschichte der Hohenzollern erkundet, sondern das höfische Leben im Mittelalter mit allen Sinnen erlebt werden. Landrat Matthias Dießl sprach von einem "Leuchtturm-Projekt für die Metropolregion und weit darüber hinaus".

sd