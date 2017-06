Cadolzburg: Burgerlebnismuseum öffnet seine Tore

Staatsempfang mit Minister Söder zum Auftakt am 23. Juni - vor 50 Minuten

CADOLZBURG - Nach drei Jahren Umbau- und Einrichtungszeit eröffnet am 23. Juni eine der spektakulärsten Neueinrichtungen im Landkreis Fürth: das Burgerlebnismuseum Cadolzburg. Zum Auftakt am Freitag gibt es einen Staatsempfang mit Finanz- und Heimatminister Markus Söder und geladenen Gästen. Am Samstag, 24. Juni (freier Eintritt), und dem folgenden Sonntag ist die Burg endgültig in der Hand der Bürger. Sie erwartet ein buntes Fest, das von neun bis 20 Uhr (Sonntag bis 18.30 Uhr) auf dem gesamten Areal stattfindet.

Die Cadolzburg ist zu jeder Jahreszeit ein wunderschönes Fotomotiv, wie Leserin Regina Hess zeigt. Nach drei Jahren Pause können Interessierte auch wieder in das Innere der Anlage und sich in einem echten Erlebnismuseum ins späte Mittelalter versetzen lassen.



Fast 40 Millionen Euro hat der Freistaat seit den 1990er Jahren in die Sanierung der jahrzehntelang eher stiefmütterlich behandelten Burg investiert. Resultat ist eine Ausstellungsfläche von 1500 Quadratmetern, die mit modernsten Mitteln, aber auch wertvollen historischen Exponaten eine Zeitreise in das späte Mittelalter ermöglicht. Sie steht unter dem Motto "Herrschaftszeiten! Erlebnis Cadolzburg". Einen Teil der Ausstellung stellten die Museumsmacher der Bayerischen Schlösserverwaltung bereits in einer Serie der Fürther Landkreis Nachrichten vor. Im gesamten Landkreis erhofft man sich von der neuen Einrichtung einen Zustrom an Besuchern, nicht nur Tagesausflügler aus der Metropolregion, sondern auch von Touristen, die das Frankenland erkunden und nach einer interessanten Station suchen.

Kombitickets zu kaufen

Wer beispielsweise die Nürnberger Kaiserburg besucht, wird dort auf die Cadolzburg hingewiesen und kann für zehn Euro ein Kombiticket für beide historische Gemäuer lösen. Im Einzelverkauf wird der Eintritt in Cadolzburg sieben Euro kosten (ermäßigt sechs Euro), Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren sind frei.

Diverse Veranstaltungen sollen die Burganlage zum Publikumsmagneten machen. Beim Auftaktfest brummt es in der Burg und ihren Anlagen rundherum. Schwertkämpfer, Handwerker, Musiker und Tänzer zeigen ihr Können, es gibt viel zu sehen. Wer Lust hat, lässt sich von Schauspielern in die Zeit der Burgherren zurückversetzen oder von den Museumsexperten erläutern, was in der jüngsten Vergangenheit hinter verschlossenen Toren geschehen ist.

Ein bisschen kleiner fallen die Termine in den kommenden Monaten aus. Dann führt zum Beispiel Magd Else durch die Gemäuer, Handwerker zeigen spätmittelalterliche Künste oder der Kurfürst bittet zum Tanz. Ein Wochenende lang wird die spätmittelalterliche Bautechnik in den Mittelpunkt gerückt. Während der Sommerferien haben Kinder und Jugendliche Gelegenheit, eine Woche lang mehr über das Hohenzollern-Gemäuer zu erfahren. Ein Installationskünstler wird die Burg ins rechte Licht rücken, so dass sie weit in den Landkreis hinaus strahlt.

Das komplette Programm findet sich unter www.burg-cadolzburg.de oder liegt in staatlichen Museen aus.

Lust auf einen außergewöhnlichen Museumsbesuch? Dann sollten Sie sich das Gewinnspiel zur der Eröffnung der Cadolzburg nicht entgehen lassen.

Die Frage, die es zu beantworten gilt, müsste für Mittelalterfans und Leser unserer Serie zum Burgerlebnismuseum zu schaffen sein: Welches Adelsgeschlecht herrschte seit Mitte des 13. Jahrhunderts auf der Cadolzburg?

Für die Antwort die Seite nordbayern.de/fuerth anklicken und unter "Gewinnspiel" alle Angaben machen. Einsendeschluss ist der 26. Juni, 9 Uhr.

Unter den richtigen Antworten wird gelost. Die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Preise in der Redaktion Fürth, Schwabacher Straße 106 abholen.

Zu gewinnen gibt es:

1. Preis: exklusive Führung mit einem der Museumsmacher für eine Familie und Freunde

2. Preis: 10 mal je zwei Eintrittskarten

3. Preis: fünf Begleitbände zum Museum "herr im hauß. Die Cadolzburg als Herrschaftssitz der fränkischen Zollern im Mittelalter"

BEATE DIETZ bd