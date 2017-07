Cadolzburg: Einblicke ins Leben wie im späten Mittelalter

Mit der Gruppe "Nürnberg 1474" bevölkern Kämpfer, Tänzer und Münzmeister die kürzlich eröffnete Veste - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Auf der Cadolzburg ist am Wochenende "mächtig was los", kündigt die Bayerische Schlösserverwaltung an: Diesen Samstag und Sonntag kommt die Gruppe "Nürnberg 1474" und bringt Leben vor das alte Gemäuer.

Auf den schönen Namen „Unverzagt“ hört die Kanone, die hier krachend von der Truppe „Nürnberger Aufgebot 1474“ abgefeuert wird. Am Wochenende kommt sie auf der Cadolzburg zum Einsatz. © Foto: Andreas Petitjean



Die Mitglieder der Truppe schlüpfen mit Akteuren aus ganz Deutschland in die Rollen von Kämpfern, Rechtskundigen, Tänzern und Münzmeistern und füllen das Areal der Veste unterhaltsam und sachkundig mit Leben, wie es sich im Spätmittelalter, als die Cadolzburg ihre Blüte erlebte, zugetragen haben könnte. Eine Feldküche ist aufgebaut, Fußknechte üben den Drill und Handwerker zeigen ihr Können.

Sogar eine Kanone, die sonst als Leihgabe im Foyer des Museums zu sehen ist, wird mit lautem Donnerschlag vorgeführt. Die Veranstaltungen gehen in der Vorburg über die Bühne.

Seit der Eröffnung des Erlebnismuseums mit der Dauerausstellung "HerrschaftsZeiten" am 23. Juni bietet die Schlösserverwaltung ein umfangreiches Begleitprogramm, das nicht nur an den Wochenenden lockt. Nächsten Donnerstag, 27. Juli, 16 Uhr, kann man sich beispielsweise einer Expertenführung mit Jürgen Bauer anschließen, dem für die Baustelle Burg verantwortlichen Architekten der Bayerischen Schlösserverwaltung.

www.burg-cadolzburg.de

fn