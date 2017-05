Cadolzburg geht jetzt ebenfalls stiften

Marktgemeinde gesellt sich zu den zehn anderen Landkreiskommunen mit Bürgerstiftung - vor 41 Minuten

CADOLZBURG - Der Markt Cadolzburg hat jetzt auch eine Bürgerstiftung. Die Gründung mit einem Startkapital von 10 000 Euro hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Jetzt soll dafür die Werbetrommel gerührt werden.

Einen Sack voll Geld: Cadolzburgs Bürgerstiftung hofft auf Zuwendungen. © Foto: M. Rosenfeld/dpa



Einen Sack voll Geld: Cadolzburgs Bürgerstiftung hofft auf Zuwendungen. Foto: Foto: M. Rosenfeld/dpa



Die "Bürgerstiftung Cadolzburg" firmiert als ein Teil der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. In den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 investiert die Marktgemeinde Cadolzburg jeweils 5000 Euro, um mit der Bürgerstiftung der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth anzugehören. Die Gründung ist mit der Hoffnung verbunden, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger ebenfalls mit Einzahlungen beteiligen. Dazu sind zunächst einige werbewirksame Maßnahmen geplant: ein feierlicher Gründungstermin, ein Werbefaltblatt und eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Über Zweck, Strategie und eventuelle Ausschüttungen entscheidet ein Stiftungsrat, dem der erste Bürgermeister sowie sechs weitere von den Fraktionen des Gemeinderats bestimmte Personen angehören werden. Einzig die FWG wollte die Bürgerstiftung nicht unterstützen.

Bürgerinnen und Bürger können sich ab einem Betrag von 200 Euro an der Stiftung beteiligen. Ausschüttungen generieren sich aus den Erträgen, das einbezahlte Kapital bleibt unangetastet. In den ersten Jahren rechnet die Sparkasse Fürth "noch mit relativ niedrigen Erträgen". "Die Sparkasse Fürth stiftet einmalig tausend Euro zu", sagte Petra Detampel in der Sitzung des Gemeinderats.

Die Bank betreut die Bürgerstiftung kostenfrei, kümmert sich etwa um die Kontoführung. Für die Verwaltung durch die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG fallen jedoch Gebühren von circa einem halben Prozent des Stiftungskapitals an. Neue Einzahlungen kosten drei Euro Gebühr, egal wie hoch die Spende ausfällt.

Die Sparkasse Fürth rühmt ihre Stiftergemeinschaft damit, im Landkreis Fürth seit dem Jahr 2006 über eine Million Euro ausgeschüttet zu haben. Im Jahr 2016 profitierten demnach Vereine, Einrichtungen und Initiativen von Zuwendungen in Höhe von insgesamt etwa 82 000 Euro. Bisher waren zehn Gemeinden im Landkreis mit Bürgerstiftungen Teil der Stiftergemeinschaft: Großhabersdorf, Langenzenn, Obermichelbach, Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Veitsbronn, Wilhermsdorf und Zirndorf.

In Cadolzburg gibt es bisher die Dr.-Dettling-Stiftung, die Stipendien an Studierende aus Cadolzburg und Oldenburg bezahlt. Die Stiftung speist sich aus einem Millionenerbe und besteht seit 1986.

MARTIN KYPTA