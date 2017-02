Cadolzburg: Jugend soll was bewegen

CADOLZBURG - Was wollen die jungen Cadolzburger? Dieser Frage geht die Jungbürgerversammlung unter dem Motto „Beweg was in Sporch!“ am 17. Februar in der Haffnersgartenscheune nach.

Plakate werben für die Jungbürgerversammlung.



Damit die Zielgruppe der 12- bis 20-Jährigen auf die Veranstaltung aufmerksam wird, werben bunte Plakate dafür. Den Entwurf haben Mittelschüler aus Cadolzburg im Rahmen eines Kunstprojektes kreiert. Die Nase vorn hatte dabei die Klasse 9M, belohnt wurden die Nachwuchsdesigner mit guten Noten und Kinogutscheinen.

Der Kreisjugendring Fürth, der hauptamtliche Jugendpfleger Thomas Gassner, der evangelische Diakon Andreas Dünisch sowie die Jugendbeauftragten des Gemeinderats, Diana Eichhorn und Andreas Fingerhut, sind bereits seit 2016 mit der Vorbereitung der Jungbürgerversammlung beschäftigt, um dem örtlichen Nachwuchs Gehör zu verschaffen. Denn politisch haben die jungen Bürgerinnen und Bürger keinen Zugang zu den kommunalen Gremien. Zwar, so Bürgermeister Bernd Obst, stehe seine Tür für die Jugendlichen offen, aber es bedürfe vielleicht auch eines Anstoßes in Form einer Jungbürgerversammlung.

Moderiert wird die Veranstaltung von 17 bis 20 Uhr von Frank Reißmann vom Kreisjugendring.

