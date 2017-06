Cadolzburger Kärwa: Auftakt mit Schlachtschüssel

CADOLZBURG - Eine deftige Grundlage für ihre Kirchweih holen sich die Cadolzburger mit einer Schlachtschüssel. Sie wird an Fronleichnam, 15. Juni, zum traditionellen Auftakt serviert, bevor an den nächsten Tagen im Zelt weitergefeiert wird.

Die Cadolzburger Kirchweih steht am letzten Pfingstferienwochenende auf dem Programm. © Simon Schübel



Am Donnerstag, 15. Juni, ab 11 Uhr, ist das Schlachtschüssel-Buffet im Gasthof "Zur Friedenseiche" angerichtet. Kirchweihbetrieb ist ab Freitag, 16. Juni, ab 16 Uhr am Höhbuck. Offiziell wird die Kirchweih um 19 Uhr eröffnet mit dem Bieranstich am Rathausplatz durch Bürgermeister Bernd Obst.

Anschließend ziehen die Ehrengäste gemeinsam mit den Kärwaburschen und -madli, begleitet von der Musikkapelle Markt Cadolzburg, zum Festzelt. Dort spielen die "Moonlights" zum Bieranstich Nummer zwei ab 20 Uhr auf.

Am Samstag, 17. Juni, ist ab 13 Uhr Festbetrieb auf dem Höhbuck und Kärwatreiben am Marktplatz unter Mitwirkung örtlicher Vereine. Zur Feierstunde "Unterm Kärwabaum" wird am Marktplatz ab 15 Uhr geladen. Der Kraftakt des Baumaufstellens beginnt um 15.45 Uhr. Den Betz’n-Tanz präsentiert die Roßendorfer Landjugend. Im Festzelt ist ab 19 Uhr Party mit der Band "Die Rothsees" angesagt.

Gaudi beim Brühtrogrennen

Der ökumenische Festgottesdienst im Zelt beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Einer der Höhepunkte ist ab 14 Uhr das Brühtrogrennen der Kärwaburschen und -madli am Bauhofweiher.

Zum Kärwaausklang am Montag, 19. Juni, kommen alle nochmals zum Frühschoppen im Gasthof "Zur Friedenseiche" zusammen. Ab 14 Uhr freuen sich Eltern und Kinder auf den Familiennachmittag am Festplatz mit verbilligten Preisen bis 18 Uhr. Kinderschminken und Ballontiere sind zusätzliche Attraktionen. Außerdem wird im Zelt ein Puppentheater auftreten.

Zuletzt spielt an 19 Uhr die Band "Sayonaraz", und es gibt nach der Pause heuer wieder ein Feuerwerk mit Illumination der Cadolzburg.

