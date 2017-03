"Carré Fürther Freiheit" soll bald fertig sein

FÜRTH - Die Umwandlung des früheren Quelle-Kaufhauses in das Carré Fürther Freiheit biegt auf die Zielgerade ein. Gegenwärtig werden die Gehwege vor dem Gebäude neu gestaltet. Die Supermarktkette tegut eröffnet Anfang Juni.

Nicht nur im Carré werden noch Flächen umgestaltet, sondern auch davor. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Sowohl in der Gustav-Schickedanz-Straße als auch zur Freiheit hin werden die für die Fürther Innenstadt inzwischen typischen rötlichen Gehwegplatten verlegt. Nötig wurde das unter anderem deshalb, weil sich das Gebäude im Zuge seines Umbaus im Erdgeschoss ausgedehnt hat. Wie berichtet, war die in den Obergeschossen nach außen ragende Fassade bis ins Parterre heruntergezogen und großzügig verglast worden.

Die Folge: Den Radweg entlang der Schickedanz-Straße zwischen Bahnhofplatz und Freiheit wird es nicht mehr geben, die Radfahrer müssen hier künftig mit der Straße vorliebnehmen. Auch die Parkbuchten fallen weg, sie werden dem Gehsteig zugeschlagen. Neugestaltet werden die Baumscheiben: Statt begehbarer Gitter soll bald frisches Grün sprießen. Kurios: Weil der Innenbereich von tegut höher liegt als der Gehsteig, müssen außen noch eine Rampe und eine Treppe gebaut werden.

Bezahlen muss den Umbau des Gehsteigs übrigens der Investor. Das sei, so heißt aus dem Fürther Rathaus, in einem "Vertrag zur Wiederherstellung" festgelegt worden.

Parkhaus eröffnet

Nächster Meilenstein ist die Wiedereröffnung des Parkhauses in der Friedrichstraße. Der Komplettumbau, bei dem auch einige zusätzliche Stellflächen entstanden, begann im August 2016 und dauerte unerwartet lang. Die Fertigstellung wurde immer wieder verschoben. Am 10. April, so versichert ein Pressesprecher des Investors Pegasus Capital Partners, soll es aber endlich soweit sein.

Ende Mai will der Bauherr dann mit geladenen Gästen die Kompletteröffnung des Hauses feiern. Am Folgetag soll auf 1600 Quadratmetern die Supermarktkette tegut an den Start gehen. Noch nicht vergeben ist eine 800 Quadratmeter große Fläche im Untergeschoss. Auf FN-Anfrage zu potenziellen Mietern kam die in solchen Fällen branchenübliche Antwort: Man stehe in konkreten Verhandlungen.

Neben Ankermieter Wöhrl und der Parfümerie-Kette Douglas finden sich auf den insgesamt fast 15 000 Quadratmetern des Carré bereits ein Fitnessstudio, ein Zentrum für Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie, das Radiologie-Zentrum und das Thomas Cook Reisebüro.

