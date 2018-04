Chaos in Fürth: Mercedes pflügt durch Baustelle

FÜRTH - Nachdem er beim Abbiegen die Kurve nicht mehr rechtzeitig bekommen hatte, landete ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem Mercedes in einer Baustelle. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, allerdings hatte der Unfall ein größeres Nachspiel.

Bei dem Unfall wurde die Frontseite des Mercedes von der Deichsel eines Lastenaufzugs komplett eingedrückt, ein Stapel Dachziegel wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen. © NEWS5 / Bauer



Der Mercedes steht verbeult inmitten der Baustellenabsperrung. Ein Stapel Dachziegel wurde umgerissen, die Reste lagern neben und unter dem Auto. Die Deichsel des Lastenaufzugs bohrt sich in die Frontseite des Wagens. Als die Fürther Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in der Lessingstraße anrückt, ahnen die Einsatzkräfte noch nichts von dem langwierigen Großeinsatz.

Was war passiert: Gegen 2 Uhr morgens wollte ein Autofahrer mit seinem Mercedes von der Schwabacher Straße in die Lessingstraße abbiegen. Dabei bekam er aus bislang ungeklärter Ursache die Kurve nicht mehr, kam nach rechts von der Straße ab und landete in der Baustelle. Hier räumte der Wagen die besagte Palette Dachziegel ab, streifte ein Baugerüst und prallte frontal gegen den Lastenaufzug. Der Fahrer blieb dabei zwar unverletzt, für die Feuerwehr begann allerdings ein langwieriger Einsatz.

Da der Aufzug noch am Gerüst montiert war, stand er unter Spannung. Die Feuerwehrleute mussten deshalb mit einer Drehleiter zuerst die Lage am Gerüst auskundschaften. Danach entschieden sie: Aufzug und Gerüst müssen noch in der Nacht abgebaut werden. Hierfür rückte ein Kran der Feuerwehr Erlangen an, denn der Nürnberger Kran war in der Werkstatt und die Fürther hatten selbst keinen.

Nach etwa vier Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz erfolgreich beenden. Die Polizei nahm währenddessen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

