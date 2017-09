Es ist einer der letzten Termine im Kärwa-Kalender der Fürther Vororte: An diesem Wochenende ging es in Atzenhof rund. Beim traditionellen Festzug am Sonntag zogen nicht nur bunt geschmückte Traktoren die Blicke auf sich, sondern auch eine Gruppe Cheerleader der Farrnbach Shamrocks mit ihren Tanzeinlagen. © HORST LINKE