Christbäume: Vom Wohnzimmer auf das Staudenbeet

FÜRTH - Früher war an Lichtmess, also am 2. Februar, endgültig Schluss mit dem Weihnachtsbaum. Dann musste er das Feld in Wohnzimmern und den Kirchen räumen. Heute ist das meist schon um den Dreikönigstag der Fall. Wo man die Bäume entsorgen kann oder was sich mir ihnen noch anstellen lässt – die FN geben Tipps.

Noch ist die Zahl der ausgemusterten Weihnachtsbäume an diesem Sammelplatz auf der Hardhöhe überschaubar. Foto: Foto: Ulrich Schuster



Der Klassiker: Die meisten Menschen nehmen Blaufichte, Tanne oder Kiefer noch einmal mit auf eine kleine Reise, ehe sie sich voneinander verabschieden. Sie endet an einer der zahlreichen Christbaumentsorgungsstellen im Stadtgebiet (zu finden sind sie auf der Homepage der Stadt Fürth unter „Abfallwirtschaft“) oder auch im Landkreis. Die vollständig abgeschmückten Bäume werden dort gesammelt und anschließend abtransportiert. Meist werden sie von der Kommune gehäckselt und dann verbrannt oder kompostiert.

Der gute Zweck: Vor allem auf dem Land gibt es verschiedene Aktionen, bei denen — gegen einen kleinen Obolus — der Baum direkt zu Hause abgeholt wird. In Unterasbach etwa ist der CVJM unterwegs, in Zirndorf sammelt das Familienzentrum die ausgedienten Exemplare ein und in Veitsbronn lädt die Evangelische Jugend die Bäume auf. Meistens wurden die betroffenen Haushalte mit einem Zettel im Briefkasten über das Angebot und den Abholzeitpunkt informiert.

Der Frostschutz: Wer einen Garten oder Balkon hat, sollte es sich gut überlegen, ob er den kompletten Baum entsorgen möchte. Dann ist es nämlich durchaus sinnvoll, zumindest einen Teil der Äste abzuknipsen. Sie können als Frostschutz noch gute Dienste tun — vor allem bei den knackigen Minustemperaturen im Moment. „Alle wintergrünen Pflanzen, etwa der Rhododendron oder der Kirschlorbeer, sind dankbar für die Zweige“, sagt Anneliese Kühner, Mitarbeiterin beim Gartencenter Dauchenbeck.

Wie ein kleines schützendes Zelt sollte man die Zweige um die Pflanzen legen, erklärt sie. Das halte nicht nur die Kälte ab, sondern hilft auch gegen Verbrennungen durch die verhältnismäßig starke Sonneneinstrahlung im Februar oder März. Pflanzen wie Rosen freuen sich ebenfalls über ein Wärmepolster. Bei ihnen sollte man mit den Christbaumzweigen den Boden rund um den Wurzelballen bedecken. Das verhindert, dass die Erde zu tief einfriert. Dass viele Christbäume mit Pestiziden oder anderen Chemikalien behandelt sind, hält Kühner für kein großes Problem. „Da sind die Schadstoffe aus der Umwelt sicherlich schädlicher.“

Die Wärmequelle: Könnte man nicht auch mit dem ausgedienten Christbaum der derzeitigen Kälte ein Schnippchen schlagen und ihn verheizen? Nicht optimal findet Stadtförster Martin Straußberger diese Art der Entsorgung. Wenig Heizwert hätten die Äste und Zweige der Weihnachtsbäume, zudem seien vor allem die Nadeln von Blaufichten voller Harz. „Sie erzeugen sehr viel Ruß“, gibt Straußberger zu bedenken. Das sei weder für die Umwelt gut noch erfreuten qualmende Schornsteine die Nachbarn.

Wer seinen Baum dennoch so loswerden möchte, dem rät der Stadtförster zu etwas Geduld. „Lassen Sie den Baum bis zum Herbst stehen, dann ist er trocken und lässt sich besser verfeuern.“

