City-Center: Gerüchte wecken Zweifel am Neustart

"Das entbehrt jeder Grundlage": Verantwortliche weisen kursierende Spekulationen zurück, P & P revitalisiere den Komplex nun doch nicht - vor 26 Minuten

FÜRTH - Wie das Gerücht aufkam, man weiß es nicht: Auch das Fürther Immobilienunternehmen P & P wolle sich nach der vollmundigen Ankündigung einer Wiederbelebung nun vom Projekt City-Center zurückziehen, wird derzeit in Fürth hinter vorgehaltener Hand kolportiert. Nachfragen der FN indes zeigen: Dem ist wohl nicht so.

Der städtische Wirtschaftsreferent Horst Müller, in Sachen City-Center immer ganz nah dran, sagt: "Das entbehrt jeder Grundlage." Und auch das Nachhaken bei P & P-Chef Michael Peter ergab: Dessen Firma bemühe sich weiterhin, dem seit langem havarierenden Einkaufscenter aus den achtziger Jahren zu neuem Glanz zu verhelfen. Hinter den Kulissen werde fortwährend sondiert, verhandelt, und geplant, so Müller.

Erst diesen Donnerstag habe man im Fürther Wirtschaftsrathaus einen potenziellen Ankermieter für das Center zu Gast gehabt, das 2019 runderneuert an den Start gehen soll. Drei Stunden lang sei diskutiert worden – im Beisein von Michael Peter, der keineswegs wie ein Mann gewirkt habe, der demnächst die Flinte ins Korn zu werfen gedenkt.

Müller verhehlt freilich nicht, dass es schwieriger geworden ist, ein Einkaufszentrum neu zu erschließen, ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln und die passenden Läden zu finden. "Der Handel", so Müller, "ist nicht mehr so kalkulierbar wie vor zehn Jahren."

Neben dem Internet erschwere auch die Tatsache, dass die Stadt längst nicht mehr tristes Einzelhandelsbrachland ist, die Suche nach weiteren Geschäften. Denn Neue Mitte, Hornschuch-Center und Carré Fürther Freiheit haben Fürth deutlich nach vorn gebracht, die erheblich gestiegene Besucherfrequenz im Zentrum belegt das.

Doch ohne Zweifel, beteuert Müller, gebe es also weiter Bedarf für das City-Center, das stolze 26 000 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst. Erst dieser Tage habe ein Gutachter-Büro die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Kleeblattstadt vorgelegt. Eine zentrale Erkenntnis: Es sei nach wie vor genügend Umsatzpotenzial in Stadt und Umland vorhanden, um das Center rentabel zu revitalisieren. Es gebe dafür mehrere strategische Überlegungen, verrät Müller. Noch aber sei nichts spruchreif.

Bilderstrecke zum Thema

In absehbarer Zeit, so heißt es, wird das weitgehend verwaiste City-Center in Fürth umgebaut, 2019 soll es dann neu eröffnet werden und der Innenstadt weitere Impulse geben. Impressionen aus einer manchmal gespenstisch anmutenden Einkaufswelt.