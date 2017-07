Classic Day for Kids: Kinder spannen klingendes Netz

Anders als bei der Classic Night zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite - vor 3 Minuten

FÜRTH - Während am Abend zuvor die Freunde klassischer Musik bei der 16. Classic Night traditionell mit Regenschirm auf die Stadtparkwiese pilgerten, zeigte sich zum Classic Day for Kids das Wetter am Sonntag von seiner besten Seite.

FOTO: Hans-Joachim Winckler DATUM: 1.7.2017..MOTIV: Classic Day for Kids © Hans-Joachim Winckler



FOTO: Hans-Joachim Winckler DATUM: 1.7.2017..MOTIV: Classic Day for Kids Foto: Hans-Joachim Winckler



Während auf der Bühne der Suzuki-Spielkreis der Musikschule seine Virtuosität unter Beweis stellte, standen die Kinder an der Malschule Otilie Schlange, um mit dem Pinsel kräftig in die Farbtöpfe zu langen.

Daneben entstand aus unzähligen Wollfäden ein filigranes Spinnennetz, das sogar noch zum Klingen gebracht wurde.

