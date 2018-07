Die Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Oberasbach feierten ihren Abschluss in der Fürther Stadthalle mit über 550 Teilnehmern - 137 Abiturienten mit Familien und Freunden. Das Motto des Abends: "Stabilo"; in Anspielung auf den hauptsächlich von Lehrer verwendeten Rotstift.

Am Samstag und Sonntag findet auf der Hardhöhe in Fürth das alljährliche Sommerfest statt. Die Kinder stellten bereits am Samstag ihren Kinder-Kirchweihbaum auf. Zudem wurde das zehnjährige Bestehen der humanistischen Grundschule und des Seniorenzentrums Fronmüller gefeiert. Die Lebenshilfe Fürth feierte sogar schon ihr 50-jähriges Bestehen.