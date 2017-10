Computer in Flammen: Feuerwehr löscht Brand in Stein

STEIN - Weil in einem Dachgeschoss ein Computer in Brand geraten war, musste die Feuerwehr mit zwei Löschtrupps in die Wiesenstraße ausrücken. Beim Eintreffen qualmte es bereits aus einem der Fenster. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig retten.

Im Dachgeschoss eines Steiner Einfamilienhauses geriet am Montag ein Computer in Brand. Foto: ToMa/Eberlein



Kurz nach 18 Uhr musste die Feuerwehr am Montag in die Wiesenstraße in Stein ausrücken, nachdem im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem Wohnungsfenster. Schnell war klar, dass ein Computer in Brand geraten war.

Die Anwohner hatten das Haus zu dem Zeitpunkt bereits verlassen und blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Zwei Trupps der Feuerwehr drangen mit Atemschutz in das Gebäude ein und konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss um die Aufräumarbeiten und lüftete die Wohnung aus. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

