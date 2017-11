Consumenta: Fürth ist zufrieden mit dem Comeback

Stand fand guten Zulauf — Auch der Landkreis präsentierte sich modern - vor 13 Minuten

FÜRTH - Zehn Jahre lang gab es auf der Nürnberger Verbrauchermesse Consumenta keinen Stand der Stadt Fürth. Heuer entschied man sich für ein Comeback – und das ist gelungen, findet die für den Auftritt zuständige Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann.

Die VR-Brille macht’s möglich: Besonders beliebt beim Publikum des Fürth-Standes auf der Consumenta waren virtuelle Streifzüge durch die Kleeblattstadt. © Foto: Leberzammer



Das Fürther Rathaus ist zum Glück messetauglich. In Halle 1 war das Modell des Rathausturms jedenfalls nicht zu übersehen – das wirkte offenbar und zog viele Messegäste an. "Wir haben viel Lob bekommen, dass wir uns hier wieder präsentieren", sagt Karin Hackbarth-Herrmann. Das hätten gleichermaßen Besucher aus Fürth gesagt wie auch etliche aus den umgebenden Landkreisen und Großstädten.

Bei der Konzeption des Auftritts sei man vor der Wahl gestanden, einen eher geschlossenen oder offenen Stand zu errichten, berichtet die städtische Innenstadtbeauftragte. Die Entscheidung fiel auf eine mehr nach innen gekehrte Variante mit Außenwänden. "Das hat sich bewährt, weil wir die Besucher dadurch besser beraten konnten", sagt sie und ist froh darüber, dass sich anfängliche Befürchtungen, der Stand könnte zu abgeschlossen sein, nicht bewahrheitet haben.

Moderne Medien wurden bei der Rückkehr aufs Messeparkett großzügig eingesetzt. Bis auf eine Postkartenwand mit Tipps für Ausflüge und Einkaufstouren waren die Informationen rund um die Kleeblattstadt digital aufbereitet. Als besonders beliebt erwies sich dabei die Möglichkeit, einen virtuellen Spaziergang durch die Innenstadt zu unternehmen. Mit einer entsprechenden Brille lernte man dabei Gustavstraße, Freiheit oder Neue Mitte kennen.

Das sollte natürlich bei möglichst vielen Consumenta-Besuchern Lust wecken, demnächst ganz real den Weg nach Fürth einzuschlagen und die Schätze der Stadt zu entdecken. Um dafür zusätzliche Anreize zu schaffen, wurden täglich 50 City-Schecks verlost, die in zahlreichen unterschiedlichen Geschäften eingelöst werden können.

Nur durch einen Biergarten getrennt – an dem passenderweise Grüner und Zirndorfer Bier ausgeschenkt wurde – hatte der Landkreis Fürth, wenige Meter von dem der Stadt entfernt, seinen Stand aufgebaut. Seit vielen Jahren ist er schon ohne Unterbrechung auf der Consumenta vertreten. Regionalmanagerin Joanna Bacik kann daher leicht die diesjährige Messe mit den Vorjahren vergleichen. "An den beiden Feiertagen war wirklich sehr viel los, an den folgenden Werktagen war es dagegen recht ruhig", sagt sie.

Fairtrade und ein Filmchen

Über die Woche betrachtet, dürfte der Besucherzuspruch wohl etwas geringer als zuletzt gewesen sein. "Vielleicht haben mehr Menschen den zusätzlichen Feiertag für einen Urlaub genutzt", mutmaßt Bacik. Die hätten dann täglich wechselnde Präsentationen der Landkreiskommunen verpasst. So brachte am Samstag etwa Cadolzburg den Messegästen unter anderem sein nagelneues Burgmuseum sowie die seit kurzem durch die Marktgemeinde verlaufende Burgenstraße näher. Baciks Eindruck: "Unsere Fairtrade-Projekte kamen ebenfalls gut an." Bei digitalen Medien ließ sich auch der Landkreis nicht lumpen – schließlich bildete die Consumenta eine passende Plattform, um das neue Imagefilmchen vorzuführen.

Armin Leberzammer