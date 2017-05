Coolrider, Streitschlichter und Lesepaten dürfen ins Kino

Lob und Dank: 190 Mädchen und Jungen engagieren sich ehrenamtlich in unterschiedlichen Aufgaben an ihren Schulen - vor 1 Stunde

GROSSHABERSDORF - Sie sind Streitschlichter, Schulsanitäter, Coolrider, Lesepaten und Leseratten: 190 Jugendliche aus den Mittelschulen Cadolzburg, Langenzenn, Oberasbach, Wilhermsdorf und Zirndorf engagieren sich ehrenamtlich an ihren Schulen. Dafür sagten nun der Präventionsverein 1-2-3 und das Staatliche Schulamt Danke.

Sie setzen sich Tag für Tag für andere ein: Jetzt bekamen die Schüler Urkunden und Kinogutscheine. © Foto: Greb



Sie setzen sich Tag für Tag für andere ein: Jetzt bekamen die Schüler Urkunden und Kinogutscheine. Foto: Foto: Greb



"Dass ihr euch neben dem Unterricht noch in so vorbildlicher und ganz vielfältiger Weise engagiert und dazu auch speziell ausbilden habt lassen, finde ich toll. Ihr übernehmt damit Verantwortung und seid auch Vorbild für eure Mitschüler", betonte Landrat Matthias Dießl, der zugleich Vorsitzender des Vereins 1-2-3 ist. Zusammen mit Großhabersdorfs Bürgermeister Friedrich Biegel und Polizeihauptkommissar Werner Gloss händigte er die Urkunden aus – und als Dankeschön gab es noch einen Kinobesuch.

Dießl dankte bei der Gelegenheit auch den Lehrern, die für die Ausbildung der Schüler verantwortlich sind, und besonders Ute Eberlein, die die Ehrung in ihrer Doppelfunktion als Beratungsrektorin der Mittelschule Oberasbach und als Leiterin der Fachgruppe "Schule" des Präventionsvereins organisiert hatte.

Die Möglichkeiten, sich an der Schule für andere einzusetzen, sind vielfältig: Coolrider beispielsweise sind eine Art Fahrzeugbegleiter, die Verantwortung und Zivilcourage zeigen. Sie dürfen auf dem Schulweg im Bus oder in der Bahn nicht die Augen verschließen, wenn es zu Reibereien und Streitigkeiten kommt. Coolrider lernen, Konflikte zwischen anderen Schülern gewaltfrei zu lösen. Ihr Einsatz im Landkreis Fürth erfolgte auf Initiative von 1-2-3, ausgebildet werden die Coolrider in der Mittelschule Zirndorf.

Bei den Lesepaten hat das Siegbert Rudolph, Fachgruppe Lesekoch im Verein 1-2-3, übernommen. Sie unterstützen jüngere Schüler beim Lesenlernen. Die Leseratten wiederum sind Mitarbeiterinnen in der Schülerbücherei Rattennest der Mittelschule Zirndorf.

Erste Auszeichnung

Während die Streitschlichter an Grund- und Mittelschulen 2011 erstmals für ihren Einsatz mit Urkunde und Kinobesuch ausgezeichnet wurden, kamen 2013 und 2015 noch die Schulsanitäter hinzu. Coolrider, Lesepaten und Leseratten wurden in diesem Jahr erstmals ausgezeichnet. Die Ehrung der 70 Grundschüler, die als Schulsanitäter aktiv sind, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

gre