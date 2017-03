Zwei Personen sind am Samstagmorgen bei einem Unfall in Fürth leicht verletzt worden. Eine Frau krachte mit ihrem Auto in einen heranfahrenden VW Golf, den sie beim Fahren aus einer Ausfahrt übersehen hatte. Die Fahrerin des heranfahrenden Wagens schaffte es nicht mehr,auszuweichen, die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Golf wurde dabei um seine eigene Achse gedreht und kam einige Meter weiter zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. © ToMa