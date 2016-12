Da lacht Heißmann: Bescherung für den Fürther Schutzbengel

Ex-Pfarrer unterstützt Aktion der Rummelsberger Diakonie mit 20.000 Euro - 23.12.2016 11:00 Uhr

FÜRTH - Für Kinder und Jugendliche in Fürth gab es ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: 20 000 Euro hat Achim Schleifer, Pfarrer im Ruhestand, der Aktion Schutzbengel der Rummelsberger Diakonie gespendet.

Als Schirmherr der Aktion Schutzbengel nahm Volker Heißmann (li.) die Spende von Achim Schleifer (re.) entgegen. Das Geld soll Kindern und Jugendlichen in Fürth zugute kommen. Der Schutzbengel selbst schaute ebenfalls vorbei. Foto: Foto: privat



„Ich als Urfürther freue mich, dass Sie sich für die Kinder hier in der Stadt engagieren“, sagte Volker Heißmann, Schirmherr des Projekts in Fürth, bei der Spendenübergabe in der Kinderkrippe Königskinder. Der Komödiant hofft nun, dass Schleifers vorbildlicher Einsatz für die Schutzbengel Nachahmer findet. Die Aktion ist eine Initiative der Rummelsberger Diakonie und setzt sich für eine bessere Lebenssituation und Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen ein.

Achim Schleifer hat das offenbar überzeugt: „Ich möchte das Geld da ausgeben, wo es nötig ist. Hier ist es richtig angelegt“, sagte der Spender. Gerade auch, weil seine Frau und er keine Kinder haben, ist es dem pensionierten Pfarrer ein Anliegen, sich für die Kleinsten einzusetzen.

Diakonin Daniela Bär, Leiterin der Krippe Königskinder, bedankte sich ebenso herzlich bei ihm wie Olaf Forkel, Fachlicher Leiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen. Forkel betonte, die Spende werde für die speziellen Bedürfnisse der Kinder in Fürth verwendet. „Von einem Teil des Geldes wollen wir pädagogisch wertvolles Spielzeug anschaffen“, so Forkel. Daniela Bär wünscht sich seit langem große Schaumstoff-Bausteine für die Krippe. 26 Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren besuchen die Einrichtung in der Königstraße. Sie sangen zu Ehren des Spenders gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Gästen ein paar Weihnachtslieder. Anschließend schaute als Überraschung noch der Schutzbengel vorbei. Nach anfänglicher Scheu schlossen die Kleinen das Maskottchen schnell ins Herz.

