Dachstuhlbrand in Vach: Verursacher ermittelt

32-Jähriger soll Schuld am Silvester-Feuer sein - vor 19 Minuten

FÜRTH - Der Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte in Vach scheint geklärt: Die Brandfahnder der Fürther Polizei ermitteln nun gegen einen 32-Jährigen, der Schuld am Feuer sein soll.

Dem Mann wird vorgeworfen, eine Feuerwerksrakete an Silvester zur Doppelhaushälfte hin gerichtet und gestartet zu haben. Die Rakete schlug daraufhin in einem Dachfenster ein und sorgte für das Feuer.

Die Bewohner des Hauses brachten sich in Sicherheit, verletzt wurde beim Brand aber niemand. Der Sachschaden beträgt mindestens 60.000 Euro. Der mutmaßliche Täter muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Eine Silvesterrakete hat in der Sandleithe in Fürth-Vach in der Silvesternacht offenbar einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Der Schaden an der Doppelhaushälfte beträgt 60.000 Euro.



