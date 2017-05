Daddy Cool rockt Zirndorf

Musical begeisterte das Publikum in der ausverkauften Paul-Metz-Halle - 24.05.2017 17:32 Uhr

ZIRNDORF - "Daddy Cool – das Musical" ist derzeit auf großer Deutschland-Tournee. In Zirndorfer Paul-Metz-Halle war das Publikum begeistert.

Zirndorf im Disco-Fieber: Daddy Cool begeisterte das Publikum. © Werner Schieche



Zirndorf im Disco-Fieber: Daddy Cool begeisterte das Publikum. Foto: Werner Schieche



In dem Musical, das bereits im Jahr 2006 im Londoner Shaftesbury Theater seine Weltpremiere feierte, handelt vom jungen aus Jamaika stammenden Sunny, der in London eine Musik- und Tanzkarriere starten will. Leicht fällt ihm das Ganze nicht, da er in den Streit zweier Tanzgruppen gerät und er nebenbei auch noch der Liebe seines Lebens begegnet.

Ein Streit zwischen den Müttern der beiden sich Liebenden droht die Beziehung zu beenden. Böse Intrigen und uralte Zwistigkeiten aber können das Happy End nicht verhindern.

Die bekannten Hits von "Boney M.", alle live gesungen, geben dem Musical den musikalischen Rahmen. Bei "Daddy Cool", "Sunny", "Ma Baker", "Brown Girl in the Ring" oder "Rivers of Babylon" kam in der ausverkauften Paul-Metz-Halle auch schnell Partyfeeling auf. Die 70er und 80er Jahre lassen grüßen. Über 20 Darsteller waren in der Musical-Show eingebunden und überzeugten besonders bei den fulminanten Tanzszenen.

fn