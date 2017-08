Dänischer Vogelflug

Stadttheater 2017/18: Drei Debüts im Tanztheater

FÜRTH - Vier Wochen noch bleibt der Vorhang unten, dann kehrt das Stadttheater Fürth mit dem Theaterfest am 24. September aus der Sommerpause zurück. In loser Folge stellen die FN die Abos der Spielzeit 17/18 vor. Auf Premieren-Abo und Opernmiete folgt heute das Tanztheater — in keiner anderen Reihe sind die Tickets heißer begehrt.

Igor Strawinsky schrieb 1910 die Musik zum Ballett „Der Feuervogel“. Einen neuen Blick auf das Stück wirft Choreograf Tim Rushton mit dem Danish Dance Theatre, das im November den Fürther Tanz-Gastspielreigen eröffnet. © Foto: DDT



Dieses Abo freut die Fürther Hotelbranche über den Klee: Gleich fünf — und mit An- und Abfahrt gern auch sechs — Tage lang nächtigt nicht etwa ein einsamer Kabarettist in der Kleeblattstadt, sondern Tanzcompagnien samt Entourage. Es gibt traurigere Tage. 2500 Abonnenten sind im Schnitt dabei, wenn laut Intendant Werner Müller "Deutschlands längste Gastspielserie", fünf Abende nämlich, über Fürths Stadttheaterbühne geht. "Ein herausragendes Merkmal weit über die Region heraus" sei dieser Klotz, sagt der Chef, der denn auch über wenige Dinge lieber spricht als über das Tanztheater.

Eine fade Saison schaut anders aus: Drei von vier Compagnien testen ihre Gelenke erstmals auf Fürther Bühnenbrettern, so auch das Danish Dance Theatre (22./23./24./25./26. November). 1981 gegründet und seit 2005 in der hochmodernen Königlichen Oper von Kopenhagen residierend, hat sich das Ensemble zum größten seines Landes entwickelt und steht in Sachen Renommee in der ersten Reihe der skandinavischen Tanzszene. Künstlerischer Leiter ist seit 2001 der Engländer Tim Rushton, der in jungen Jahren an der Deutschen Oper am Rhein tanzte. Die Dänen zeigen seine moderne Version des traumschönen Strawinsky-"Feuervogels". Im zweiten Teil des Abends präsentiert Rushton "Kridt" (Kreide), das 2005 den renommiertesten dänischen Theaterpreis erhielt, den Reumertpreis für die "Best Dance Production of the Year". Während jemand mit einem Stück Kreide Schriften an eine Wand kratzt, liegt ein Mann auf dem Boden, bereit, sich seinem Schicksal zu ergeben. Der Bibeltext "Alles hat seine Zeit" wird dazu mit Kreide an die Bühnenwand geschrieben.

Die südafrikanische Tänzerin und Choreografin Dada Masilo gilt als eine der wichtigsten künstlerischen Entdeckungen der vergangenen Jahre. Mit ihrer Neuinterpretation von "Schwanensee" bauen die elf Tänzer der Dance Factory Johannesburg (31. Januar/1./2./3./4. Februar) eine Brücke von Ballettromantik zum zeitgenössischen afrikanischen Tanz. Die Liebe, die nicht sein soll, kommt hier jedoch ein wenig anders daher. Mit reichlich Esprit und Witz begegnet die Compagnie der aktuellen Situation (nicht nur) in Südafrika, das sich noch immer mit den Folgen der Apartheid, mit Homophobie und Aids konfrontiert sieht.

Ebenfalls zum ersten Mal in Fürth ist die São Paulo Dance Company, Brasiliens jüngstes Tanzensemble, ins Leben gerufen 2008 (8./9./10./11./12. Mai). Kraftvoll, schnell und körperbetont ist der Stil. Frei nach Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ist die Choreografie zu "The Seasons" von Edouard Lock (Müller: "Der Choreograf, den ich am meisten schätze."), "Gen" schuf Cassi Abranches, ehemalige Tänzerin der Grupo Corpo, die mehrfach in Fürth gastierte.

Hier wird’s aggressiv: Eine fast an Streetdance erinnernde Tanzform hat der aktuell schwer angesagte US-Choreograf Richard Siegal den "3 Préludes" zur Musik von George Gershwin verpasst. Ein denkbar aufregender Kontrast zum ersten Teil des Abends mit dem Bayerischen Staatsballett II, der Nachwuchscompagnie aus München (3./4./5./6./7. Juli). Zu erleben ist Gerhard Bohners 40 Jahre alte Deutung des legendären Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer. Ein so skurriles wie zeitloses Vergnügen.

ZAbo-Neubestellungen — das Tanztheater kostet zwischen 92 und 156 Euro — nimmt das Stadttheater Fürth (Königstraße 116) bis 29. September entgegen. Im Spielplanheft zur Saison 2017/18 gibt es weitere Informationen und den Bestellzettel.

MATTHIAS BOLL