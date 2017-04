Dank an Flüchtlingshelfer: Fürtherin zu Gast bei Merkel

FÜRTH - Ohne sie wäre es nicht gegangen: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag rund 140 Flüchtlingshelfer in Berlin empfangen und sich für ihr Engagement bedankt. Darunter war auch Alexandra Lindner-Kraus, die sich von Anfang an im früheren Möbelhaus Höffner um Flüchtlinge in Fürth gekümmert hatte.

Gruppenfoto: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing in Berlin rund 140 Flüchtlingshelfer aus ganz Deutschland. Foto: dpa



Um 11.30 Uhr gab es einen Willkommensimbiss und Führungen im Bundeskanzleramt, dann begann der Austausch: Bei einer Podiumsdiskussion kam Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Ehrenamtlichen aus verschiedenen Initiativen ins Gespräch. Das Bundeskanzleramt streamte die Diskussion live ins Internet. Ein Weg, um auch die vielen anderen Flüchtlingshelfer teilhaben zu lassen, die an diesem Tag nicht eingeladen werden konnten.

Zu dem Treffen mit Merkel hatten Organisationen ihre engagiertesten Kräfte geschickt. Die Fürther Flüchtlingshilfe hatte sich für Alexandra Lindner-Kraus entschieden. Kurz nachdem das frühere Höffner-Haus im September 2014 zur Notunterkunft für Asylsuchende geworden war, hatte sich Lindner-Kraus als freiwillige Helferin gemeldet. Rasch übernahm sie viel Verantwortung und koordinierte das Team der Kleiderkammer, das Kleider- und andere Sachspenden der Bevölkerung annahm, sortierte und an die Flüchtlinge ausgab. Die Welle der Spendenbereitschaft war groß, zu manchen Zeiten hatten die Helfer Spendenberge vor sich. Die Fürther Flüchtlingshilfe galt mit ihren funktionierenden Strukturen bundesweit als vorbildlich.

Der Staat hätte die großen Herausforderungen durch die Flüchtlinge allein nicht schaffen können, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Empfang und würdigte das Engagement der vielen Ehrenamtlichen: „Sie haben sich von der ersten Stunde an bis heute engagiert.“

"Emotionale Herausforderung"

Die Vielzahl der Flüchtlinge habe die Bundesrepublik vor eine „organisatorische Großherausforderung und emotionale Herausforderung“ gestellt, stellte Merkel fest. Die erste Phase sei unter großen Anstrengungen bewältigt worden. Jetzt stehe stärker die Integration der Menschen im Vordergrund.

Sie verwies darauf, dass nach wie vor jeden Monat immer noch rund 14.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Wichtig sei es, dass diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wird, das Land wieder verlassen. Nur dann könne den Hiergebliebenen wirklich geholfen werden.

Merkel kam bei dem Treffen auch auf diejenigen zu sprechen, die das Engagement für Flüchtlinge kritisieren oder mit Sorge sehen: Während die einen sich engagieren und positiv auf die Zuwanderung blicken, seien andere stark verunsichert und sagten, sie könnten nicht mehr auf die Straße gehen. „Die muss ich natürlich auch ernst nehmen, ich bin Bundeskanzlerin für alle“, so Merkel.

Großes Frustpotenzial

Vertreter von lokalen Flüchtlingsinitiativen berichteten bei dem Treffen über ihre Erfahrungen vor Ort und auch über ihre Probleme etwa mit den Behörden. „Wir Ehrenamtliche erleben oft, dass wir bei den Behörden auf verschlossene Türen stoßen“, sagte die Vertreterin einer Initiative. „Das Frustpotenzial ist so groß, dass wir manchmal das Gefühl haben, unsere Integrationsbemühungen werden sabotiert.“ Eine andere Flüchtlingsinitiative kritisierte, dass neugeborene Kinder von anerkannten Flüchtlingsfamilien nicht automatisch den Anerkennungstitel ihrer Eltern erhalten. Merkel versprach, dass dem nachgegangen werde.

Die Begegnung war ursprünglich bereits Mitte März geplant gewesen, aber wegen der kurzfristigen Reise der Kanzlerin in die USA und ihres Treffens mit US-Präsident Donald Trump verschoben worden. Kurz nach dem Gruppenfoto wurde der Tag für alle überschattet: als bekannt wurde, dass in Stockholm ein LKW in eine Menschenmenge gerast war.

