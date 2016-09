Dank nach der Erntearbeit in Stein

Niederfallfest des Bauernverbandes gefeiert - vor 1 Stunde

STEIN - Zu einem uralten fränkischen Brauchtum hat der Kreisverband Fürth des Bayerischen Bauernverbandes nach Stein eingeladen: das Niederfallfest.

Spendenübergabe beim Niederfallfest in Stein: Gertrud Lohmann von der DKMS und Kreisbäuerin Bettina Hechtel (re.). Im Hintergrund ist der Landfrauenchor beim Empfang im Gemeindehaus zu sehen. Foto: Foto: Günter Greb



Beschrieben wird die Tradition als „festliches Gemeinschaftsmahl der Arbeiter nach Abschluss der bäuerlichen Erntearbeit“, um dem Schöpfer für das Einbringen der Ernte zu danken.

Nachdem dieser Brauch längere Zeit in Vergessenheit geraten war, hat man das Niederfallfest auf Initiative der Ehrenkreisbäuerin Nanette Herz vom Cadolzburger Bauhof 2014 wieder aufleben lassen.

Posaunenchor trat auf

Beim Dankgottesdienst in der Steiner Martin-Luther-Kirche erläuterten Kreisbäuerin Bettina Hechtel und BBV-Kreisobmann Siegfried Tiefel den Gästen den tieferen Sinn des Niederfallfestes. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Landfrauenchor unter der Leitung von Jennifer Eder und dem Steiner Posaunenchor.

Pfarrer Jochen Ackermann stellte in den Mittelpunkt seiner Predigt das Gleichnis vom Selbstwachsen der Saat. „Von Herzen froh zu sein über das, was Gott uns schenkt“ — von dieser Erkenntnis werde das Niederfallfest geprägt. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus hob der Steiner Bürgermeister Kurt Krömer die Bedeutung des Bauernstandes gerade in einer hochindustrialisierten Zeit hervor. Kreisbäuerin Hechtel und BBV-Kreisobmann Siegfried Tiefel übergaben an Gertrud Lohmann von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei einen Scheck in Höhe von 1560 Euro. Anschließend ließen sich die Gäste die kühlen Getränke und die Schmankerl vom reich gedeckten Büfett munden.

Günter Greb