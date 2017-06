Das Laufwetter war perfekt, die Stimmung prächtig: Beim elften Metropolmarathon gingen in Fürth über die Marathon-, die Halbmarathon-, die 10-Kilometer-Distanz und sogar auf der 3/4-Marathon-Strecke Tausende Läufer an den Start. Die Zuschauer erlebten entlang der Strecke ein Lauffest, das in der Region seinesgleichen sucht.