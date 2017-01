Das Beste übers Lieben und Sterben

„Wenn ick mal tot bin...“: Ein Wiedersehen mit Jutta Czurda und Heinrich Hartl - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wenn es Nacht wird in Fürth, dann schlägt unterm Dach des Stadttheaters die Stunde der Schwärmer. Jutta Czurda und Heinrich Hartl waren vor 18 Jahren die Ersten, die das Nachtschwärmer-Foyer belebten. Jetzt sind sie zurück mit ihrem Erfolgsprogramm „Wenn ick mal tot bin“.... Ein Wiedersehen.

Zwei Künstler, die sich wunderbar ergänzen: Jutta Czurda und Heinrich Hartl. © Foto: Marcus Weier



Als Jutta Czurda und Heinrich Hartl 1999 mit Werner Müller, der die szenische Einrichtung besorgte, ihren Abend mit „Liedern über Tod und Liebe“ erarbeiteten, zerbrachen sich viele den Kopf über das Jahr-2000-Computerproblem. Richtig, das ist Schnee von gestern. Taufrisch geblieben ist dagegen dieses weise zusammengestellte Programm, das nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt hat.

Wie gelingt Zeitlosigkeit? Vielleicht mit Wahrheit. Tatsache ist, dass hier verhandelt wird, was unumstößlich ist. Der Tod. Und weil es im Grunde nie ohne geht, gesellt sich die Liebe dazu. Auch ein Klassiker. Freilich kann man jetzt einwenden, dass es uns immer wieder gelingt, auch diesen Themen einen modischen Stempel aufzudrücken. Eine Tücke, die Hartl und Czurda austricksen, in dem sie schlicht zum Besten greifen, was übers Sterben und Lieben zu finden ist.

Deshalb kommen Wissende wie Heinrich Heine und Bert Brecht zum Zug, Mascha Kaléko und Robert Gernhardt. Balsam für Seele und Gemüt haben die eher nicht niedergeschrieben. Verstörend genug klingt doch etwa die Sehnsucht des Zurückgebliebenen, der sich im Grab an die tote Geliebte schmiegen will. Wenig Tröstliches birgt die Gelassenheit des lakonischen Elternmörders.

Aber keine Bange, die Linderung folgt und klingt so herzlich, dass es dann doch eine Freude ist. Auch in diesem Fall kommen die Fachleute zu Ehren und die haben ihr Hauptquartier in Wien. Wer wollte bezweifeln, dass der Kult um Trauer und Tod hier mit berauschender Leidenschaft betrieben wird? Eine Dependance öffnet sich freilich in Berlin, wobei dort bekanntermaßen die Schnoddrigkeit die erste Tugend ist.

Frische Lebenslust

Das alles sind die Komponenten, die den Abend beleben. Jutta Czurda nimmt das Thema mit einer ungemein stilvollen Art von mondäner Eleganz auf. Sie schärft die Kanten und Ecken, lässt die Ungerechtigkeit und das Leid ins Blickfeld rücken. Jede Nuance arbeitet sie mit dieser mühelos scheinenden Selbstverständlichkeit heraus, die keinen Moment lang erkennen lässt, wie ihr dieses Kunststück gelingt. Kongenial ist Heinrich Hartl an ihrer Seite. Der Komponist und Pianist rührt mit seinen Vertonungen und Begleitungen an jene Gefühlsebenen, die sich dem Bewussten entziehen. Außergewöhnlich nicht zuletzt ist das Zusammenwirken der beiden Künstler, deren Verständigkeit ganz augenscheinlich weit über Worte hinausreicht.

Ein Abend also, der auch nach mehr als 60 Wiederholungen im Lauf der Zeit nichts von seiner Anziehung eingebüßt hat. Das Geheimnis, warum Czurda und Hartl mit ihren Liedern über das unvermeidliche Ende bei ihren Zuhörern nicht etwa Melancholie, sondern in erster Linie frische Lebenslust wecken, kann noch einmal am 24. Februar und am 1. April im Nachtschwärmer-Foyer des Stadttheaters, jeweils um 22 Uhr, ergründet werden.

SABINE REMPE