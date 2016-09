Das Erfolgsrezept der Fürther Illustratorin Michaela Frech

Fantasie und Ausdauer mit Fleiß veredelt - vor 52 Minuten

FÜRTH - Berufsträume halten in der Regel der ernüchternden Wirklichkeit des Arbeitslebens nicht Stand. Bei Michaela Frech ist das anders. Sie hat ihre Leidenschaft fürs Malen und Zeichnen zum Beruf gemacht und es bislang nicht bereut.

Das Eulenbild bei Nacht ist eine Illustration aus dem neuen Kinderbuch „Schimmerie Harztropf und das Sternenmeer“, das auch verfilmt wurde und nun im Wolfsburger Planetarium zu sehen ist. © Athina Tsimplostefanaki



Das Eulenbild bei Nacht ist eine Illustration aus dem neuen Kinderbuch „Schimmerie Harztropf und das Sternenmeer“, das auch verfilmt wurde und nun im Wolfsburger Planetarium zu sehen ist. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Am liebsten hätte die aus Lößnitz im Erzgebirge stammende Illustratorin Kommunikationsdesign studiert, doch die Eltern wollten ihr nur ein Medizinstudium oder etwas ähnlich Anspruchsvolles finanzieren. „Gezeichnet habe ich eigentlich schon immer, deshalb stand schon sehr früh fest, dass für mich nur ein künstlerischer Beruf in Frage kommt“, sagt die junge Frau, die seit acht Jahren in Fürth lebt.





Bei ihrer Arbeit legt die Fürtherin auch Wert auf die Raffinesse alter Maltechniken. © Athina Tsimplostefanaki



Bei ihrer Arbeit legt die Fürtherin auch Wert auf die Raffinesse alter Maltechniken. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Erste Aufträge für Zeichnungen hatte Michaela Frech noch als Schülerin aus ihrem Bekanntenkreis erhalten. Das ermutigte sie zur eigenständigen Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und zur Suche nach Auftraggebern. Vor sechs Jahren bekam die Fürtherin ihren ersten Verlagsauftrag: Das Titelbild für den im Treuchtlinger Buchecker-Verlag erschienenen Kinderroman „Die blaue Schere“ von Karin Donner. Bis dahin war es freilich ein harter Weg mit vielen Anfragen und massig Absagen.



„Als Anfängerin und Quereinsteigerin hat man es in dem Geschäft verdammt schwer“, sagt die junge Frau mit einem Faible für Fantasy-Stoffe. „Ohne Veröffentlichungen zählt man nicht.“ Doch Michaela Frech ließ sich nicht entmutigen und blieb am Ball. Was sie dabei gelernt hat: „Nur wer nicht faul ist, hat Chancen.



Sich selbst bezeichnet die Fürtherin als „sehr anpassungsfähig“. Auch das ist eine Voraussetzung, um an Aufträge zu kommen. Das hat ihr zu Beispiel dazu verholfen, für einen erkrankten Illustrator einzuspringen. Dazu übernahm sie einfach dessen Stil. Freie Hand lassen ihr ohnehin die wenigsten Auftraggeber. Frech:„Manche Verlage weigern sich sogar, Autor und Illustrator zusammenarbeiten zu lassen“.



Rund 30 Bücher – vorwiegend für Kinder – hat die Fürtherin bislang illustriert. Nebenher erledigt sie private Auftragsarbeiten und verkauft freie Arbeiten bei Ausstellungen und Messen. „Nur von den Büchern könnte ich nicht leben“, sagt die Fürtherin.



Dass ihre Kunst sie ernähren kann, dafür macht Michaela Frech Fleiß und Ausdauer verantwortlich. Hinzu komme der steigende Bekanntheitsgrad in der Branche, der die Auftragslage beflügelt. Für den Berliner Kinderbuchverlag Biber & Butzemann hat sie heuer die Feengeschichte „Schimmerie Harztropf und das Sternenmeer“ von Nicole Schaa illustriert. Der Verlag machte ihr keinerlei Vorgaben. So konnte sich die Illustratorin in enger Abstimmung mit der Wolfsburger Autorin frei entfalten.



Inzwischen ist das Bilderbuch auch verfilmt worden. Eine Grafikerin hat die Illustrationen zu bewegten Panoramen mit Spezialeffekten verarbeitet, ein Wolfsburger Musiker komponierte die Filmmusik. Das 45 Minuten dauernde Spektakel wird bislang nur im Wolfsburger Planetarium gezeigt. Michaela Frech wartet noch auf den Trailer, den sie dem Nürnberger Planetarium zur Empfehlung schicken will.



Eine Menge Anregungen, Aufträge und Kontakte erhält Michaela Frech über das Internet. Doch die Möglichkeiten digitaler Medien ersetzen für die junge Frau nicht die solide Handarbeit. Und hier wiederum sind es Techniken alter Barockmeister wie Peter Paul Rubens, die Frech faszinieren. Deren Maltechniken hat die Fürtherin studiert und nutzt sie auch – etwa um größere Leuchtkraft zu erzielen. Das gelingt er etwa, indem sie zuerst die Schatten malt und erst dann die Farbe hinzufügt.



Der Besuch von Buchmessen gehört zum Pflichtprogramm der Fürtherin. Die Kür hat sie darüber aber nicht aus den Augen verloren. Reizen würde sie etwa die Illustration von Walter Moers Roman „Die Stadt der träumenden Bücher“. Derzeit arbeitet Michaela Frech parallel an drei Büchern. Zur Erholung schnappt sie den Naturbogen und perfektioniert ihre Schießkunst in einem Oberasbacher Verein.

Volker Dittmar