Das Forsthaus kommt zurück

Neuer Betreiber übernimmt die Mitarbeiter — Start noch offen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Gute Nachrichten haben die Mitarbeiter des Hotel Forsthaus: Die neue Betreibergesellschaft übernimmt sie ab sofort ausnahmslos zu den alten Konditionen. Unklar bleibt vorerst nur, wer ihr Gehalt vom 1. bis zum 15. Januar zahlt.

Ein neuer Betreiber für das Forsthaus Hotel ist gefunden. Dieser übernimmt sogar die Mitarbeiter. © Foto: Wolfgang Händel



Nach FN-Informationen hatte die Clees-Gruppe die Mitarbeiter am Montag zu einer Versammlung eingeladen. Dabei wurde ihnen das Angebot unterbreitet, bereits einen Tag später die Arbeit wieder aufzunehmen.

Wie berichtet, ist die Clees-Gruppe aus Düsseldorf nicht nur die Gebäudeeigentümerin, sie will das Hotel auch in Eigenregie fortführen. Zuvor hatte die NH-Kette das Haus rund 15 Jahre lang betrieben, der Mietvertrag war allerdings zum 31. Dezember 2017 ausgelaufen.

Last fällt von den Schultern

"Den Mitarbeitern fällt eine Last von den Schultern", sagt Sören Meyer, der 17 der 23 Angestellten anwaltlich vertritt. "Sie wussten ja gut zwei Wochen lang nicht, ob und wie es für sie weitergeht." Jetzt steht fest, dass Clees sie zu den bisherigen Vertragsbedingungen weiterbeschäftigen wird – also auch für dasselbe Gehalt. Laut Meyer nehmen so gut wie alle das Angebot an. Aus den Reihen der Mitarbeiter ist zu hören, dass der Hotelbetrieb "bis Ende Januar gewährleistet sein soll". Von der Clees-Gruppe gab es dazu am Dienstag trotz FN-Anfrage keine Stellungnahme.

Offen ist auch noch, wer das Gehalt der Mitarbeiter für die ersten beiden Januarwochen zahlt. NH pocht darauf, seit dem 1. Januar nicht mehr zuständig zu sein. Die Clees-Gruppe hingegen gab NH bereits zum Jahresanfang die Schuld dafür, dass man die Mitarbeiter nicht schon früher habe übernehmen können: NH habe es versäumt, für einen geordneten Übergang des Hotelbetriebs zu sorgen.

Laut Anwalt Sören Meyer behalten es sich die Mitarbeiter vor, die NH-Kette und/oder die neuen Betreiber wegen des ausstehenden Gehalts zu verklagen: "Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden."

Johannes Alles