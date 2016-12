Das Fürther Christuskind ruht im Fensterrahmen

FÜRTH - Die Herbergen in Bethlehem waren ausgebucht. Ein Dach über dem Kopf fand sich gerade noch in einem Stall, als Bett für das Neugeborene blieb bloß ein Futtertrog . . . Seit Jahrhunderten machen sich Menschen ein Bild von dieser ganz besonderen biblischen Szene. Martin Adel, Pfarrer von St. Paul in Fürth, hat die Landschaft der Weihnachtskrippe in einen ungewöhnlichen Rahmen gesetzt: Ein altes Fenster beherbergt nun das Christkind und alle, die dazu gehören.

Martin und Ellen Adel mit ihrer modernen Version von Maria, Josef und dem Kind. Im Hintergrund öffnet sich das Fenster zur selbst gestalteten Krippenlandschaft der etwas anderen Art. © Foto: Hans-Joachim Winckler



„Krippen“, sagt Martin Adel, „sind für mich so etwas wie eine Leidenschaft geworden.“ Und die fesselt den Pfarrer nicht nur zur Weihnachtszeit. Übers Jahr hat der 53-Jährige geplant und gebaut, damit die Familie mit einer sehr persönlichen Darstellung der vertrauten Bibelstelle feiern kann. Am Anfang gab es dafür nur eine Idee: Warum nicht in den alten, glaslosen Fensterrahmen, der schon lange eine Wand der Wohnung ziert, eine Krippe einfügen? Das gute Stück war einst am Straßenrand vor dem Sperrmüll gerettet worden; jetzt stellte sich allerdings die Frage, wie die ganze Geschichte hochkant darin unterkommen kann.

Martin Adel wandte sich an Fachleute und wurde Mitglied bei den Nürnberger Krippenfreunden, die ihr Vereinsheim in der Fürther Tannenstraße haben: „Max Munker hat mir dann gezeigt, wie es geht.“ Eine wichtige Rolle spielen Styroporplatten. Sie wurden übereinander geschichtet und in Form gebracht. „Mit einem Stemmeisen musste anschließend die grobe Steinstruktur herausgearbeitet werden.“

Maria, Josef und das Kind bekamen auf diese Weise eine Höhle. Was ganz korrekt ist: Im Orient wurden in jener Zeit nämlich keine Holzställe errichtet – die kamen erst viel später in Mitteleuropa in Krippenbau-Mode. Beim Basteln und bei den Treffen im Vereinsheim, sagt Adel, sei ihm klar geworden, dass „dies ein Ausdruck männlicher Frömmigkeit“ ist: „Männer bauen gern ein Zuhause.“

Bevor nach und nach die passenden Figuren bei Familie Adel ihr neues Zuhause beziehen konnten, standen zunächst grundsätzliche Überlegungen an. „Wir wollten etwas, das Bestand hat, was man vererben kann“, sagt Ellen Adel (53). Auf keinen Fall sollte barocke Üppigkeit oder Golddekor dabei sein. Und: „Es durfte natürlich auch nicht kitschig werden.“

In einem Holzschnitzer-Familienbetrieb in der Rhön fand sich das Gesuchte: „Vier Urlaubstage hatten wir uns Zeit genommen, am letzten Tag haben wir entdeckt, was uns gefällt.“ Die Figuren wurden aus Lindenholz-Rohlingen herausgearbeitet, vor der Fertigstellung konnten Wünsche genannt werden. „Wir haben nun zum Beispiel keine Taube, sondern einen Falken, weil es hier auf dem Turm von St. Paul auch welche gibt.“

Die Fenster-Krippe ist freilich nicht die einzige, die zum Fest in der Familie aufgestellt wird. „Wir besitzen noch eine, die wir mit den Kindern vor vielen Jahren aus einer Modelliermasse geformt haben.“

Afrikanische Schnitzerei

Ihr Ehrenplatz ist im Erker, dort zieht sie am Heiligen Abend ein, nachdem Kinder und Enkel bei einem Waldspaziergang dekorative Äste und Moos gesucht haben. Und dann gibt es noch eine große, moderne Darstellung von Maria, Josef und dem Kind, die Martin und Ellen Adel während ihres Rhön-Ausflugs bei einem anderen Schnitzer ins Auge fiel. Nicht zu vergessen die afrikanische Darstellung des Weihnachtsgeschehens, eine Makonde-Schnitzerei aus Tansania.

Ans Herz gewachsen ist dem Pfarrer auch die Krippe, die Jahr für Jahr in St. Paul aufgebaut wird: „Die wurde 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, in Südtirol geordert. Dahinter stand damals nicht zuletzt der Gedanke, dass man etwas von Bestand anschafft. Auch oder gerade, wenn ringsumher alles zerbricht.“ Seither hat die Krippe die Gemeinde begleitet

Die neue Familienkrippe im Rahmen ist übrigens längst nicht komplett fertig – auch wenn es so ausschaut. „Wir haben da noch einige Ideen“, sagen Ellen und Martin Adel. „Nächstes Jahr wird weitergebaut . . .“

