Das Fürther Freibad legt ein paar Tage obendrauf

Saison bis nächsten Sonntag verlängert — Entspannter Umgang mit dem Burkini - vor 46 Minuten

FÜRTH - Gute Nachricht für Freibadfans: Wegen der verheißungsvollen Wetterprognose ist das Scherbsgrabenbad ein paar Tage länger geöffnet. Statt am Mittwoch schließt es frühestens am Sonntag, 4. September.

Und platsch: Bei Temperaturen über 30 Grad suchten viele Menschen am Wochenende Abkühlung in den Freibädern. Unser Bild entstand am Scherbsgraben. © Foto: Edgar Pfrogner



„Wir gehen in die Saison-Verlängerung“, heißt es auf der Internetseite des Fürthermare. Auf Nachfrage sagte Geschäftsführer Horst Kiesel, den ein Vertrag mit der Stadt zur Öffnung bis Ende August verpflichtet: „Wir haben jetzt erst mal bis zum 4.9. auf, danach sehen wir weiter.“ Soll heißen: Wenn die Meteorologen dann immer noch blauen Himmel und Temperaturen über 25 Grad vorhersagen, könne es eine verlängerte Verlängerung geben. Aber das ist Spekulation.

Fest steht: Weil die Saisonkräfte nur bis Ende des Monats zur Verfügung stehen, gelten ab Donnerstag eingeschränkte Badezeiten. Der Betrieb dauert dann von 10 bis 18 Uhr und nicht mehr von 8 bis 20 Uhr.

Temperaturen über 30 Grad im Schatten bescherten den Schwimmbädern in der Stadt und im Landkreis am Wochenende regen Zulauf. „Wir sind gut besucht“, hieß es aus Zirndorf, Veitsbronn und Fürth, wo Kiesel von 3000 Badegästen pro Tag sprach. Das Bibertbad in Zirndorf beendet die Saison nach Auskunft von Schwimmmeister Heiko Spiegel wie immer Mitte September.

An welchem Tag genau das sein wird, hängt vom Wetter ab. Im Veitsbad kann noch ganz regulär bis Sonntag, 11. September, geplanscht und geschwommen werden. Doch auch hier gilt, so Betriebsleiter Uwe Sulzer: „Wenn es vorher regnet und kalt wird, ist früher Schluss.“ Und im Großhabersdorfer Naturbad geht Paul Zeiher davon aus, dass alles läuft wie immer: dass also am Freitag, 9. September, dem Tag, an dem im Ort die Kirchweih beginnt, von 9 bis 11 Uhr die Frühschwimmer ihre letzten Bahnen ziehen dürfen, ehe das Bad bis zum nächsten Jahr seine Pforten schließt.

Die aktuelle Burkini-Debatte hat die hiesigen Bäder erreicht, doch geht man mit dem Thema offenbar gelassen um. Wo, wenn überhaupt, muslimische Frauen im Ganzkörperbadegewand erschienen sind, dürfen sie damit ins Wasser. Mehr als um die Kulturen-Debatte geht es Kiesel um Hygiene und Sicherheit. Ihm sei wichtig, sagt er, dass es sich um Bademode handle und nicht um Alltagskleidung, die Keime ins Wasser bringen oder sich vollsaugen und die Trägerin unter Wasser ziehen könnte. Der Fürthermare-Chef klagt über Mädchen, die sich aus modischen, nicht aus religiösen Gründen Tücher um den Körper drapieren und Jungs, die mehrere Hosen übereinander tragen und so ins Becken springen. „Da ist mir ein echter Burkini lieber“, meint er.

hbi