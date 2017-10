Das Kinderhaus "Bunte Klexe" braucht Hilfe

FÜRTH - Vor 15 Jahren hat das Kinderhaus Bunte Klexe sein Quartier in der Kaiserstraße bezogen. Seither ist vieles dort in die Jahre gekommen. Doch im Gegensatz zu Kindergärten gemeinnütziger Träger, die immer wieder mit Spenden bedacht werden, erhält die Elterninitiative kaum finanzielle Förderung. Deshalb bittet sie nun dringend um Hilfe.

Seit 15 Jahren gibt es die Bunten Klexe - das Archivbild entstand beim Weltkindertag 2011 -, aktuell sind die Sorgen um die Zukunft groß. © Mark Johnston



Der Verein "Kinderhaus Bunte Klexe" ist Träger der Elterninitiative, die das Kinderhaus mit Krippe, Kindergarten und Hort betreibt. Die finanzielle Förderung ist so gering, dass die Eltern annähernd doppelt so hohe Gebühren zahlen wie in städtischen Einrichtungen. Und das, obwohl sie sich aktiv in den Kinderhausalltag einbringen und mitarbeiten. Auf lange Sicht müssen Gehälter erhöht werden, somit werden auch die Beiträge für die Eltern weiter steigen.

Ohne fremde Hilfe ist keine Besserung in Aussicht, heißt es. Für größere Investitionen ist das Kinderhaus Bunte Klexe dringend auf Spenden angewiesen. Über die Spendenplattform gut-fuer-fuerth.de, einer Initiative von betterplace.org und der Sparkasse Fürth, sammeln die Bunten Klexe - ähnlich wie viele andere Vereine aus Fürth und aus dem Landkreis - Spenden, um die kostspielige Erneuerung der maroden Böden in ihrem Häuschen zu finanzieren. Die Sparkasse verdoppelt jede Spende.

Möglichkeit Nummer zwei: Wer helfen möchte, das aber finanziell selbst nicht kann oder will, kann ab sofort unter www.ingdiba.de/verein für das Kinderhaus Bunte Klexe im Rahmen der Aktion "Du und Dein Verein" abstimmen. Bei dieser Aktion werden deutschlandweit insgesamt eine Million Euro an 1000 gemeinnützige Vereine gespendet. Jede Stimme zählt, denn die 1000 dort registrierten Vereine, die bis 7. November die meisten Stimmen sammeln, erhalten eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Andere Fürther Vereine hoffen auch

Bei der Aktion der ingdiba hoffen auch andere Fürther Vereine auf Stimmen: der Baseballclub Fürth Pirates, die Cheerleader Farrnbach Shamrocks, die Freiwillige Feuerwehr Vach, Home für Hope, die Jugendarbeit des SV Poppenreuth, der Stadelner Kärwaverein, TSC Rot-Gold Casino Nürnberg-Fürth, der Musikzug des TSV 1895 Burgfarrnbach, der TSV Sack, 1957, das Tierschutzhaus Fürth, die Vereinigung der Eltern und Freunde des Hardenberg-Gymnasiums und Vision for the World.

www.bunte-klexe.de Kontakt: Kinderhaus Bunte Klexe e.V. Kaiserstraße 3, 90763 Fürth, Ansprechpartnerin: Tatjana Kanus, Telefon (0911) 650 5334, E-Mail: tatjana_1990@web.de

