Das Kleeblatt zu Gast: FSV Stadeln feiert Geburtstag

Der Verein begeht sein 60-jähriges Bestehen mit einem Test gegen die SpVgg

FÜRTH - Einen runden Geburtstag begeht in diesen Tagen der FSV Stadeln: 60 Jahre ist es her, dass sich der Sportverein im Fürther Norden gegründet hat. Das Jubiläum wird am Samstag, 30. Juni, groß gefeiert. Als Gast hat sich der FSV die SpVgg Greuther Fürth eingeladen.

Willkommene Abwechslung? Statt schweißtreibender Vorbereitung steht für die Kleeblatt-Profis am Samstag ein Testspiel in Stadeln an. Foto: Zink



Am 24. Januar 1958 hatten 42 Sportbegeisterte in der Stadelner "Waldschänke" den FSV gegründet und schon drei Jahre später wurde der erste eigene Fußballplatz eingeweiht. Der junge Sportverein entwickelte sich rasant weiter: Ein Sportheim und ein weiterer Fußballplatz kamen dazu. Anfang der 1970er Jahre befasste man sich in Stadeln mit dem Gedanken an eine Fusion mit dem TV Stadeln, die jedoch nicht zustande kam. So blieb der FSV eigenständig und wuchs weiter.

Besonders die Fußballjugend, aber auch ein Frauenfußballteam, einige Privatmannschaften und die neu gegründete Altherren-Mannschaft brauchten zunehmend Platz. So entstanden – parallel zur Gründung der Tennisabteilung – weitere Fußball- und Tennisplätze.

Nach vielen Jahren, in denen die Fußballer des FSV Stadeln auf Kreisebene kickten, erfolgte Anfang des neuen Jahrtausends ein rasanter Aufschwung. 2007 ging es hoch in die Bezirksliga und bereits ein Jahr später gelang der Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Damit aber noch nicht genug, denn 2012 durfte man in Stadeln sogar den Aufstieg in die Landesliga feiern. Allerdings gelang es dem FSV nicht, sich dort auf Dauer festzusetzen, nach vier Jahren stieg der FSV wieder in die Bezirksliga ab.

Mit dieser erfolgreichen Blütezeit ist besonders ein Name verbunden: Rudi Hirschmann, der den FSV Stadeln 42 Jahre als Vorstand geleitet und maßgeblich geprägt hatte. Ihm folgte 2016 Hermann Lang als Vorsitzender.

Der FSV Stadeln zählt heute rund 900 Mitglieder, darunter – darauf ist Hermann Lang besonders stolz – "etwa 300 Kinder und Jugendliche, die bei uns in allen Altersklassen durchgängig Fußball spielen können, was nicht ganz selbstverständlich ist".

Und auch wenn der Fußball eine große Rolle spielt, sollen die Fitnessabteilung, die auf rund 130 Mitglieder blicken kann und die Tennisabteilung – die sich gegen den Trend in dieser Sportart konstant erfolgreich behauptet – nicht unterschlagen werden.

Das Jubiläumsjahr feiert der FSV Stadeln gleich mit mehreren Veranstaltungen. Der Höhepunkt findet an diesem Samstag statt: Ab 14 Uhr präsentieren die Stadelner die Mannschaft für die kommende Bezirksliga-Spielzeit. Große und finanziell aufwändige Neuverpflichtungen wird es nicht geben, so Vorstand Lang, erfreut darüber, auf viel eigenen Nachwuchs bauen zu können. "Wir wollen zwar sehr gerne wieder in die Landesliga aufsteigen, aber nicht mit aller Gewalt und nicht über Geld."

Nur wenig Parkplätze

Nach der Mannschaftsvorstellung macht Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth seine Aufwartung zum Jubiläumsspiel. Anpfiff auf dem Sportplatz im Kronacher Wald ist um 16.30 Uhr. Wichtig ist: Es gibt nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Der Verein bittet deshalb die Zuschauer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.

Eine Woche später folgt ein großes Turnier-Wochenende der Juniorenmannschaften. Den Abschluss des Jubiläumsjahres wird im Oktober der traditionelle Ehrenabend darstellen. Hier werden zahlreiche Mitglieder für ihre lange Vereinszugehörigkeit geehrt. Besonders freut sich Hermann Lang, dass er immerhin 23 Mitglieder ehren kann, die seit der Gründung vor 60 Jahren zur FSV-Familie gehören.

ANDREAS GOLDMANN