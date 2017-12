Das kleine Einmaleins des Busfahrens in Fürth

Eine Plakataktion der infra soll für noch mehr Sicherheit in den Fahrzeugen sorgen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Grüne Plakate mit dem Schriftzug "Safety Fürth" zierten einige Wochen lang die Fürther Wartehäuschen, inzwischen sind sie auch in Bussen zu finden. Darauf zu sehen: Gezeichnete Figuren, die vorführen, wie man sich dort richtig verhält. Die infra verspricht sich von dieser Aktion, dass sich weniger Menschen in ihren Fahrzeugen verletzen.

Rund 80 000 Menschen nutzen in Fürth täglich Busse und U-Bahnen. Damit die Fahrt sicher verläuft, hat die infra Plakate entwerfen lassen, die zeigen, wie sich Fahrgäste richtig verhalten. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Rund 80 000 Menschen nutzen in Fürth täglich Busse und U-Bahnen. Damit die Fahrt sicher verläuft, hat die infra Plakate entwerfen lassen, die zeigen, wie sich Fahrgäste richtig verhalten. Foto: Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Eine kleine Unachtsamkeit, ein abruptes Abbremsen des Vordermanns oder doch falsch eingeschätzte Geschwindigkeit? Wie es zu dem Auffahrunfall eines Busses auf ein Auto vor einigen Tagen in der Hirschenstraße kam, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass neun Passagiere verletzt wurden, sechs von ihnen mussten im Krankenhaus Platzwunden, Prellungen oder ein gebrochenes Nasenbein behandeln lassen.

Vielleicht wäre der Unfall glimpflicher ausgegangen, hätten sich die Insassen des Busses an das Regelwerk gehalten, das die infra vor einiger Zeit in der Stadt plakatiert hat. Acht Tipps für eine sicherere Busfahrt sind darauf verzeichnet. Man erfährt, dass man Kinderwagen und Rollator fixieren soll, dass es sicherer ist, sich richtig festzuhalten oder hinzusetzen, dass man seinen Platz behält, bis der Bus zum Stehen kommt oder gehbehinderte Fahrgäste zum Aussteigen die Rollstuhltaste drücken sollen.

"Wir wollen mit der Aktion das Bewusstsein der Menschen dafür schärfen, dass auch im Bus etwas passieren kann – die Gefahr aber sinkt, wenn man sich richtig verhält", sagt infra-Verkehrschef Klaus Dieregsweiler. Denn auch wenn es nicht zu übermäßig vielen Zwischenfällen in Fürther Bussen kommt — 2017 waren es bis heute 49 Verletzte, etwa so viele wie in den Vorjahren — möchte er die Zahl gern weiter senken. "Jeder, der sich im Bus verletzt, ist einer zu viel", sagt auch Markus Strobl. Der Unfallexperte der Fürther Verkehrspolizei wird meist hinzugerufen, wenn ein Fahrgast in einem Bus zu Schaden kommt. Dann nehmen er oder seine Kollegen den Vorfall auf.

Das Problem seien häufig die unterschätzten Fliehkräfte, die bei einem Bremsmanöver wirken, sagt Dieregsweiler. "Wer sich lieber an seinen Einkaufstüten als an der Haltestange festhält oder steht und auf dem Handy tippt, der kommt schnell in Bedrängnis, wenn der Bus bremsen muss." Dass es dafür nicht unbedingt erst ein Kind braucht, das unvermittelt auf die Straße rennt, erklärt der Verkehrschef auch. Manchmal reicht es schon, dass der Bus vor der Einfahrt in die Haltebucht abbremst, um die Fahrgäste ins Wanken zu bringen.

Getriebe schalten unsanft

Das sei aber nicht nur den Füßen der Busfahrer geschuldet, die mal mehr, mal weniger sensibel das Bremspedal betätigen. Vielmehr seien es die Getriebe der älteren Busse — etwa 15 Prozent der rund 70 Fahrzeuge im Dienst der infra —, die eher unsanft schalteten und so das Unfallrisiko erhöhten. Dieregsweiler empfiehlt deshalb: Sitzenbleiben, bis der Bus tatsächlich hält. Die Befürchtung, an der Haltestelle nicht rechtzeitig herauszukommen, teilt er nicht. "Unsere Fahrer haben in der Regel im Blick, wer hinten aussteigen will." Vor allem mobilitätsbehinderte Menschen, also etwa die ältere Dame mit Rollator, die den speziellen Rollstuhlknopf zum Aussteigen gedrückt hat. Kommen sie nicht zurecht, dann helfe meist der Busfahrer.

Dass es zwischen diesen und den Fahrgästen zuweilen auch zu Reibereien kommt, ist dem infra-Verkehrschef durchaus bekannt. Er weiß auch, dass sich manche seiner Fahrer weniger höflich verhalten, als sie es in Schulungen vermittelt bekommen. Aber auch die Rücksicht der Fahrgäste untereinander habe nachgelassen. Einem älteren Menschen den Sitzplatz zu überlassen, sei nicht mehr üblich, weshalb sich auch auf diesem Sektor die Streitereien mehrten. Anlass für eine weitere Plakataktion, die einen Leitfaden für bessere Manieren vorgibt?

"Nein", sagt Dieregsweiler entschieden. Auf diesem Gebiet seien eher Eltern, Schulen, Polizei oder Rettungskräfte gefragt. "Der erhobene Zeigefinger der infra zieht da nicht."

Gwendolyn Kuhn