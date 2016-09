Das Lied vom Leben

Zehn Jahre Babylon: Feier mit Jubiläumsprogramm - vor 50 Minuten

FÜRTH - Film läuft, Bier auch: Am 11. September vor zehn Jahren ging das Babylon-Kino am Stadtpark unter neuer Leitung und mit verändertem Konzept an den Start. In der kommenden Woche gibt es ein begleitendes Jubiläumsprogramm — ein Fall nicht nur für Nick-Cave- und Fritz-Lang-Fans.

Ein Friseur und bessere Laune könnten nicht schaden: Gregg Turkington als abgehalfterter Komiker in dem Film „Entertainment“. Das Babylon zeigt ihn als Preview und kostenlos am 11. September. © Foto: Verleih/Drop Out Cinema



Ein Friseur und bessere Laune könnten nicht schaden: Gregg Turkington als abgehalfterter Komiker in dem Film „Entertainment“. Das Babylon zeigt ihn als Preview und kostenlos am 11. September. Foto: Foto: Verleih/Drop Out Cinema



War es die neue Multiplex-Konkurrenz aus der Nachbarstadt? Den älteren Fürthern als „Kronprinz“ bekannt, geriet der inzwischen Babylon genannte Betrieb zur Jahrtausendwende in die Krise. Auf Josef Kopelent, der mit seinen Programmen dem Haus in den neunziger Jahren zahlreiche Auszeichnungen bescherte, folgte die Beinahe-Havarie, als ein Kinofreak sein Pächter-Glück versuchte, jedoch rasch feststellte, dass es auch unternehmerischer Fortune bedarf. Das Babylon: gähnend leer, ein Fall von gestern, eine Kneipe voller trauriger Gestalten.

Buchstäblich um kurz vor Zwölf übernahmen die Jungunternehmer Christian Ilg, damals 27, Markus Bahr und Marcus Scherb, die 2005 als Pächter der Kleinkunst-Club-Lounge „Raum 4“ in der Nürnberger Straße 3 vor Anker gegangen waren. Gemeinsam mit dem Fürther Architekten Manfred Helm machten sie den in die Jahre gekommenen Laden flott und gewannen bei den Verleihfirmen verloren gegangenes Vertrauen zurück.

2016 ist Ilg als alleiniger Geschäftsführer an Bord und das Babylon nicht nur wegen seiner 240 Kinosessel wieder zu einer begehrten Ausgeh-Adresse der Stadt geworden — mit Gastronomie, zahlreichen Programmreihen, Jazz, Theater, Ausstellungen sowie dem Profil eines modernen Arthouse-Kinos mit zeitgemäßer technischer Ausstattung.

Vom 8. bis 11. September geht das Babylon nun feiern — mit Konzert- und Stummfilm, Kinderfilmen und einer kostenlosen Preview. Am kommenden Freitag erscheint das neue Album „Skeleton Tree“ von Nick Cave & The Bad Seeds. Schon am Donnerstag kommt weltweit die 3D-Dokumentation One more Time with Feeling in ausgewählte Kinos. Der 85-minütige Film, zu sehen im englischen Original mit Untertiteln, gewährt faszinierende Einblicke in die Aufnahmesitzungen, erstmals werden die neuen Songs des australischen Kultmusikers und -schriftstellers bei dieser Gelegenheit zu hören sein (21 Uhr, 10/9 Euro).

Am Freitagabend ist Stummfilmzeit — so stumm dann allerdings doch wieder nicht, denn Fritz Langs Klassiker Metropolis ist zu erleben in einer 5.1-Surroundvertonung für die restaurierte Fassung von 2010. Statt auf Orchesterpathos setzt der Fürther Musiker und Klangkünstler Michael Ammann auf elektronische Sounds. Beginn ist um 20 Uhr, 10/9 Euro kostet die Eintrittskarte, für die es im Vorverkauf im FN-Ticket-Point (Rudolf-Breitscheid-Straße 19, Tel. 2 16 27 77) ZAC-Rabatt gibt.

Fritz Lang drehte sein Science-Fiction-Epos „Metropolis“ 1925 und 1926, die zweieinhalbstündige Premierenfassung rasselte bei Publikum und Kritik im Januar 1927 nach Kräften durch. Sieben Monate später lief eine auf knapp zwei Stunden verkürzte Version neu an, für diese Neufassung wurde ein Viertel des Originals vernichtet. Eine Kopie, die 2008 in Buenos Aires gefunden wurde, machte es möglich, einen Großteil der Lücken zu füllen. Diese restaurierte Fassung erblickte 2010 bei der Berlinale das Licht der Kinowelt und ist nun auch im Babylon zu sehen.

Ebenfalls beim Jubiläum mit dabei ist die allmonatliche Partyreihe Dr. Wellnoize — Freitag ab 22 Uhr. Wie immer bringen die Fürther ihre Lieblingsmusik mit und überlassen den Rest dem behandelnden DJ. Der Eintritt zur „Tanztherapie“ ist kostenlos, eine Spende aber allzeit gern gesehen.

Doku-Preview am kommenden Samstag (20.15 Uhr, 6 Euro): Filmemacher Pieter van Huystee begleitet in Hieronymus Bosch — Schöpfer der Teufel ein Team von Kunsthistorikern, die versuchen, das Geheimnis von Boschs 25 noch erhaltenen Gemälden zu lüften. Fünf Jahre bereiste ein Forschungsteam die Welt, besuchte dabei Museen wie den Louvre, den Prado und die National Gallery of Art in Washington, um Boschs Gemälde einer fundierten Analyse zu unterziehen. Mit modernen Techniken wie Röntgendiagnostik, Infrarot-Fotografie und Spektralanalyse konnten die tieferen Schichten der Werke untersucht und so aufschlussreiche wie überraschende Fakten über seine Arbeitsweise ans Licht gebracht werden. Das eröffnet dem Zuschauer einen völlig neuen Zugang zu Boschs 500 Jahre altem Schaffen.

Zwei Kinderfilme serviert das Babylon am 11. September, Molly Monster um 10.30 Uhr (4 Euro) und Nellys Abenteuer um 15.45 Uhr (4 Euro). Wer regelmäßig „Sandmännchen“ schaut, kennt auch die kleine Monsterin Molly. Ted Sieger, der Schweizer Schöpfer der Animationsfilme für die ganz Kleinen, hat nach 52 Kurzfilmen und einem halbstündigen Weihnachtsspecial nun „Molly Monster — Der Kinofilm“ gestemmt, der vor seinem regulären Kinostart (8. September) seine Weltpremiere auf der Berlinale 2016 erlebte. Das kleine Monster-Mädchen Molly (Stimme: Sophie Rois) und ihr noch kleinerer Begleiter, die Augfziehpuppe Edison, sollen eigentlich unter der Obhut zweier Monsteronkel zu Hause warten, bis Mama (Judy Winter) und Papa Monster mit einem neuen Geschwisterchen von der Eierinsel zurückkehren; doch es kommt zum großen Abenteuer, weil Molly die extra selbst „gestrackelte“ Pudelmütze verschusselt, die sie den Eltern unbedingt hinterherbringen will.

Freigegeben ab sechs Jahre ist „Nellys Abenteuer“ von Dominik Wessely („Die Unzerbrechlichen“). Die 13-jährige Nelly ist stinksauer, weil die Eltern ihr verheimlicht haben, dass aus dem ungeliebten Rumänien-Sommerurlaub ein Daueraufenthalt werden soll — Papa hat nämlich in Siebenbürgen einen tollen Job bekommen. Und dann wird Nelly auch noch in ein abgelegenes Romadorf entführt. . .

Bereits ab 14 Uhr wird am kommenden Sonntag der Grill glühen und das Bier fließen — im Café Rodelbahn und im Hof gleich hinterm Babylon.

Kleinen Puppentheaterfans ab vier Jahren dürfte Krowis Puppenbühne an jenem 11. September prima gelegen kommen. Die beiden Babylon-Stammgäste Angelika Kronawitter und Christine Willmann präsentieren „Der verhexte 1. Schultag“ — mit dabei sind unter anderem die Hexe Wackelzahn und eine sehr nette Lehrerin (15 Uhr, 4 Euro).

Aus Bamberg kommt die Improtheatergruppe Ernst von Leben, die im Babylon mit zwei lustigen Staffeln der Soap „Gustavstraße“ von sich reden machte. Am kommenden Sonntag serviert sie um 17 Uhr (6 Euro) Appetithappen der kommenden Spielzeit.

US-Independent-Kino zum Finale der Jubiläumstage: Der Eintritt ist frei, wenn am 11. September um 20 Uhr Rick Alversons („New Jerusalem“, „The Comedy“) Entertainment anläuft — als Preview im Original mit Untertiteln und vier Tage vor dem Bundesstart. Ein alternder Stand-up-Entertainer (Gregg Turkington), der in vergammelten Bars in der kalifornischen Wüste von einem hoffnungslosen Engagement zum nächsten torkelt, verstrickt sich immer tiefer in seinen persönlichen existenziellen Alptraum.

MATTHIAS BOLL